Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, köy muhtarlarının talepleri ele alındı ve çözüm odaklı değerlendirmeler yapıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Toplantısı'na katılarak köylerin öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdi. Toplantıda, altyapı, ulaşım ve içme suyu gibi konular muhtarların aktardığı bilgiler ışığında masaya yatırıldı.

Kaymakam Kara, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. 'Muhtarlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, imkanlar dahilinde en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Amacımız, Pazaryeri'nin tüm köylerinde vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek' dedi.

Toplantıya İl Genel Meclis Üyeleri Mayir Küçük ve Ekrem Yunuak ile Karaköy Muhtarı Adem Açık, Gümüşdere Köyü Muhtarı Sedat Ceylan ve İlçe Özel İdare Müdürü Füma Çelik katıldı. Katılımcılar, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin köylerde hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde uygulanmasına katkı sağlayacağını belirtti. Toplantı, köylerin öncelik sırasına göre yapılacak çalışmaların belirlenmesi ve izlenecek yol haritasının oluşturulmasının ardından sona erdi.