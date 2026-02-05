Kayseri Talas Belediyesi'nin '100 Apartmana 100 Kütüphane' projesi, yarıyıl tatilinde de öğrencilerin en çok faydalandığı eğitim alanları arasında yer aldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın vizyon projeleri kapsamında hayata geçirilen uygulama, apartmanların alt katlarında oluşturulan kütüphanelerle öğrencilere kolay, güvenli ve sessiz bir çalışma ortamı sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas'ta apartmanların alt katlarında oluşturulan kütüphaneler; bina sakinlerinin yanı sıra öğrenciler için asansörsüz, dışarı çıkmadan, güvenli şekilde ulaşılabilen alanlar olarak öne çıkıyor. Özellikle küçük yaştaki öğrenciler için büyük avantaj sağlayan bu yapı, ailelerin de içini rahatlatıyor.

Yarıyıl tatilinde ev ortamında ders çalışmakta zorlanan öğrenciler, apartman altındaki bu kütüphanelerde hem ders tekrarlarını yaptı hem de kitapla vakit geçirdi.

Apartmanlarındaki kütüphaneden yararlanan öğrencilerden Enes Kaya Horoz, uygulamanın önemini yarıyıl tatili özelinde şu sözlerle anlattı: 'Evde ders çalışmak için ortam bulamayanlara güzel bir imkân sağlıyor. Kütüphanenin apartmanın alt katında olması ve yürüyerek ulaşılabilmesi küçük yaştaki öğrenciler için de çok elverişli. Objektif düşünürsek öğrenciler için güzel bir uygulama. Buradan sadece biz büyükler değil, küçük arkadaşlarımız da faydalanıyor. Evde bazen rahat olamıyorum. Küçük kardeşim evde ses çıkardığında yarıyıl tatilinde de gelip burada ders çalıştım.'

'EĞİTİM MAHALLEDEN BAŞLAR'

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, apartman altlarına kurulan kütüphanelerin amacının eğitimi öğrencinin ayağına götürmek olduğunu belirterek şu değerlendirmede bulundu: 'Yol ve bina yapmak belediyeciliğin bir parçasıdır ama asıl önemli olan insanı güçlendirmektir. Apartmanlarımızın alt katlarında oluşturduğumuz kütüphanelerle çocuklarımız evlerinden çıkmadan, güvenle kitapla buluşuyor. Yarıyıl tatilinde de bu alanların dolu olması doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor.'

KÜÇÜK KÜTÜPHANELER, BÜYÜK KAZANIMLAR

'100 Apartmana 100 Kütüphane' projesiyle Talas'ta apartmanlar yalnızca yaşam alanı değil; eğitim, kültür ve geleceğe hazırlığın merkezi haline gelirken, proje her geçen gün daha fazla öğrenciye dokunmaya devam ediyor.