Keşan TSO, 2025'teki faaliyetlerini değerlendirdi. Ekonomik gelişime öncelik verildi ve 147 firma açıldı. Bütçe hedefleri %122'sine ulaştı. OSB'lerde güçlü lobicilik ve eğitim projeleri yürütüldü. Yeni yılda da kalkınma çalışmaları sürecek.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), 2025 yılı boyunca yürütülen faaliyetlerin ele alındığı değerlendirme toplantısını düzenledi. Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen basın toplantısına Oda yöneticileri ve personeli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Erdem Başak, 2025 yılı boyunca bölgenin ekonomik gelişimi, üretim gücü ve istihdam kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti. Başak, Keşan ve İpsala Organize Sanayi Bölgeleri'nin bölgesel kalkınmanın temel yapı taşları olduğunu vurgulayarak, OSB'lerde altyapının yanı sıra üretim ve istihdam odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti. Ankara başta olmak üzere ilgili kurumlarla güçlü bir lobicilik faaliyeti yürüttüklerini belirten Başak, eğitim projeleriyle de nitelikli iş gücü yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ardından söz alan Ticaret Sicil Müdürü İsa Yıldırıcı, 2025 yılında 147 firmanın açıldığını, 89 firmanın kapandığını belirterek, yıl boyunca Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından toplam 3 bin 170 işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.

Muhasebe Müdürü İlhan Dağhan ise Odanın 2025 yılında bütçe hedeflerinin %122'sine ulaştığını, bu kaynağın üyelere ve bölgeye hizmet olarak geri döndüğünü söyledi. Dağhan, yıl içinde binlerce belge ve ihracat işleminin gerçekleştirildiğini, üyelerin e-belge sistemiyle 7/24 hizmet alabildiğini ifade etti.

Oda Sicil Sorumlusu Burcu Avcu, kapasite raporları, iş makinası ruhsatları, yerli malı belgeleri ve girişimcilik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 2025 yılında 72 firmaya kapasite raporu düzenlendiğini, kadın ve genç girişimcilere yönelik ziyaret ve eğitimlerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Halkla İlişkiler Sorumlusu Nur Kalıntaş da mesleki yeterlilik eğitimleri, fuar organizasyonları, ulaşım belgeleri ve coğrafi işaret çalışmaları hakkında sunum yaptı. Kalıntaş, 2025 yılında 650'nin üzerinde eğitim ve belge verildiğini, İpsala Pirinci'nin Avrupa Birliği coğrafi işaret tescilinin alınmasının önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Basın Yayın Sorumlusu Burak Çakır, üye memnuniyet oranının %95 seviyesinde olduğunu belirterek, 2025 yılında Oda faaliyetlerine ilişkin 376 haberin servis edildiğini, bunların yüzde 39'unun ulusal basında yer aldığını açıkladı. Çakır ayrıca, sosyal medya ve internet sitesi etkileşimlerinin önemli ölçüde arttığını söyledi.

Toplantının son konuşmasını yapan Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Can Tunç, 2025 yılında ulusal ve uluslararası alanda 320'nin üzerinde toplantıya katılım sağlandığını, KOSGEB ve dış ticaret destekleriyle yüzlerce girişimciye rehberlik edildiğini belirtti. Tunç, AB ve ulusal projelerle bölgesel kalkınmaya katkı sunmaya devam ettiklerini ifade etti. Keşan TSO yetkilileri, 2026 yılında da Keşan, İpsala ve Enez'in üretim, istihdam ve ihracat kapasitesini artıracak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.