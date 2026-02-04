Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından düzenlenen lise öğrencilerine yönelik 'Filistinli Çocuklara Mektup' konulu yarışmada dereceye giren öğrenciler açıklandı. Ödül töreni 11 Şubat 2026'da gerçekleştirilecek.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği 'Filistinli Çocuklara Mektup' yarışmasının sonuçlarını duyurdu.

Hatırlanacağı gibi yarışma, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve öğrencilerde adalet, empati ile dayanışma duygularını geliştirmek amacıyla gerçekleştirilmişti.

Değerlendirme Kurulu, yarışmaya katılan eserleri titizlikle inceledi ve dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Ödül töreni, 11 Şubat 2026 saat 13.30'da Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Ana Bina Konferans Salonu'nda yapılacak. Törende dereceye giren öğrencilerin yanı sıra, başarılı bulunan toplam 15 eser sahibine başarı belgesi takdim edilecek.

Dereceye giren öğrenciler şöyle:

Mustafa Yiğit ÇİÇEK - Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi, Akyurt

Nisanur KURTYEMEZ - Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Altındağ

Edanur ŞAHİN - Ayrancı Anadolu Lisesi, Çankaya