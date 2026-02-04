Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi iş birliğiyle, 2 Şubat 1992'de terörle mücadele sırasında şehit düşen Mehmet Savunmaz için bir anma programı ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'da vatanı ve bayrağı uğruna şehadete yürüyen Şehit Mehmet Savunmaz'ın aziz hatırasının yad edildiği programda, katılımcılar şehidin fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı sergiyi gezerken duygu dolu anlar yaşadı.

Yoğun katılımla gerçekleşen programa; Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kuduret Gültaş ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Ziya Çiçek'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Özkan ve beraberindeki heyet, sergiyi gezerek şehidin ailesiyle yakından ilgilendi ve hatıra fotoğraflarını inceledi.