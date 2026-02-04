Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri, 2025 yılında farklı kesimlerden gelen misafirleri ağırlayarak sosyal belediyecilik anlayışının güçlü bir örneğini sergiledi. Yıl boyunca tesiste gerçekleşen konaklama faaliyetlerinde toplam 122 grup ve 10 bin 753 kişi hizmet aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri, tatil ile eğitimi birleştirerek misafirlerine unutulmaz anlar yaşatıyor. Kocaeli'de esnaf ve meslek odaları ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim ve organizasyonlarını gerçekleştiği yer olan Balyanoz Eğitim Tesisleri, ihtiyaç duyulan eğitim mekânı ve konaklama hizmetini de ücretsiz olarak sağlıyor.

2025 yılı içerisinde dernek ve vakıflar, Balyanoz Eğitim Tesisleri'nden en yoğun şekilde yararlanan gruplar arasında yer aldı. Bu kapsamda tesis, 91 dernek ve vakıf grubu toplam 7 bin 539 kişiyi bir araya getirdi. Esnaf ve meslek odalarına bağlı organizasyonlar kapsamında 15 ayrı grup Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde konaklama imkânı buldu. Bu gruplarda yer alan bin 267 kişi, tesisin sunduğu konforlu ve güvenli hizmetlerden faydalanarak güzel anılar biriktirdi.

SOSYAL AMAÇLI KONAKLAMALAR

Sendikalar tarafından düzenlenen programlar çerçevesinde 3 ayrı gruptan oluşan 459 kişi tesiste ağırlandı. Bunun yanı sıra engelli ve yaşlı derneklerine bağlı 440 kişi Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde misafir edilerek sosyal kapsayıcılığa katkı sağlandı.

Ziraat odaları ve birliklerine bağlı 173 kişi tesiste konaklama gerçekleştirdi. Spor faaliyetleri kapsamında ise 7 sporcu grubundan oluşan toplam 397 kişi Büyükşehir Belediyesi'nin bu imkânlarından yararlandı.