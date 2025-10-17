İzmir Bornova Kaymakamlığı koordinasyonunda, Bornova Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen 'Bornova İlk Yardım Bilinçlendirme Projesi (BİBEP)' kapsamında muhtarlara yönelik ilk yardım eğitimleri tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Kaymakamlığı koordinasyonunda, Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bornova Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen 'Temel İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği' eğitimleri, Bornova'daki muhtarların katılımıyla tamamlandı. BİBEP Projesi kapsamında düzenlenen eğitimlerin sonunda muhtarlara sertifikaları, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen törenle takdim edildi.

Törene Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, Bornova İlçe Sağlık Müdürü Dr. V. Tevfik Oğuz, Bornova Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Şahin Doğan, Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler ve çok sayıda muhtar katıldı.

'BORNOVA'DA DAYANIŞMA ÖRNEĞİ SERGİLİYORUZ'

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ilçede kamu kurumları, yerel yönetim ve mahalle muhtarları arasındaki güçlü iş birliğine dikkat çekerek, 'Biz Bornova'da muhtarlarımızın her biriyle ayrı gurur duyuyoruz. Bornova, İzmir'deki 30 ve Türkiye'nin 900'den fazla ilçesine örnek bir koordinasyon içinde. Her fırsatta bir araya geliyor, dertlerimizi ve mutluluklarımızı birlikte paylaşıyoruz. Bugün de öyle bir gündeyiz,' dedi.

'MUHTARLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ'

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan da Bornovalı muhtarların birlik ve dayanışma ruhuyla örnek çalışmalara imza attığını belirterek,

'Bornovamızın muhtarları, İzmir ve Türkiye'ye örnek olacak projelerle sürekli gündemdeler. Bu çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN BİR EĞİTİM'

Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler ise eğitimlerin önemine vurgu yaparak, 'Hayati önem taşıyan bir konuda çok değerli bilgiler edindik. Bize destek olan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyoruz,' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN EŞKİ: 'BİLİNÇLİ TOPLUM İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, BİBEP Projesi'nin Bornova'daki güçlü dayanışma kültürünün bir göstergesi olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Bornova'da yalnızca hizmet değil, bilinç de üretiyoruz. Muhtarlarımızın bu eğitime gösterdiği ilgi, mahallelerimizdeki dayanışma ve farkındalık düzeyinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. İlk yardım bilgisi, bir gün birinin hayatını kurtarabilir. Bu bilinçle hareket eden tüm muhtarlarımıza ve paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum.'