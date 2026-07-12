Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, EK-34 Programı kapsamında 2023-2026 yılları arasında 1031 doktora sonrası araştırmacının üniversitelerde istihdam edildiğini açıkladı. Programdan bugüne kadar 74 üniversite yararlandı.

ANKARA (İGFA) - YÖK Başkanı Erol Özvar, doktora sonrası araştırmacıların üniversitelerde istihdam edilmesini amaçlayan EK-34 Programı'nın sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkan Özvar, 2023-2026 yılları arasında program kapsamında 1031 doktora sonrası araştırmacının üniversitelerde görevlendirildiğini belirtti.

Araştırmacıların, üniversitelerde yürütülen ulusal ve uluslararası destekli projelerde görev alarak proje geliştirme kapasitesinin güçlenmesine, bilimsel üretimin artırılmasına ve araştırma altyapılarının daha etkin kullanılmasına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Özvar, programın yükseköğretim kurumlarının araştırma ekosistemini desteklediğini vurguladı. Bugüne kadar 74 üniversitenin EK-34 Programı'ndan yararlandığını aktaran Özvar, önümüzdeki dönemde programın kapsamını daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirtti.

YÖK Başkanı Özvar, programın büyütülmesiyle birlikte hem nitelikli araştırmacı istihdamının artırılacağını hem de üniversitelerde proje odaklı bilimsel üretimin desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.