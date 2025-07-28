İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kentin su kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kentin yeşil alanlarını koruyacak önlemleri hayata geçiriyor. İzmir’in kamusal alanlarında peyzaj dönüşümünü hızlandıran ekipler, kavşak, refüj ve parklarda az su tüketen iklim rejimine uyumlu bitkilerin ekimini gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve İzmir’de de şiddetini giderek artıran iklim krizinin en büyük etkilerinden kuraklıkla mücadele için park ve bahçelerde teyakkuza geçti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve gelir gelmez başlattığı kuraklıkla mücadele çalışmaları kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki su tasarrufu çalışmaları giderek artırıldı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Su Yönetimi Şefliği’nin yanı sıra kent genelindeki kamusal alanlarda çok su tüketen bitkiler yerine İzmir’in iklim rejimiyle uyumlu ve çoğunluğu doğal türlerden oluşan bitki türlerinin dikimine geçildi.

Yaz aylarında azalan su kaynakları nedeniyle kent genelinde yaklaşık 140 futbol sahası kadar yeşil alanın sulama faaliyetlerine ara verildi. Sulama yapılan büyük park alanlarında akıllı sulama sistemine geçilirken, yıl boyu yürütülen çalışmalarla kayıp kaçaklar büyük ölçüde engellendi.

KAMUSAL ALANLAR İKLİME UYGUN DOĞAL BİTKİ TÜRLERİYLE YEŞİLLENDİRİLİYOR

Çok sayıda su tasarrufu tedbirini hayata geçiren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, iklime uyumlu, az su tüketen bitkilerle kent genelinde peyzaj dönüşümüne devam ediyor. Ekipler son olarak Buca Üçkuyular Meydanı’nda ekimlerine devam etti.

Uygulama hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Gizem Özçıngırak, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, kent genelindeki kavşaklar, refüjler, parklar gibi kamusal yeşil alanlarda iklime uygun doğal bitki türlerine yer vererek, peyzaj dokusunu güçlendirmeyi hedefliyoruz. İklim krizinin yarattığı su sıkıntılarına karşı, sürdürülebilirliğin sağlanması ve bakım maliyetlerinin en aza indirilmesi önemli” ifadelerini kullandı.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Makine Mühendisi Murat Abanoz, pilot uygulama olarak başlatılan Esra Parkı ve Işılay Saygın Parkı'ndaki akıllı sulama sisteminin kent geneline yayılması için çalışmaların hızla yürütüldüğünü söyledi.

Akıllı sulamayla yüzde 30 su tasarrufunun sağlandığını ifade eden Murat Abanoz, “Başkanımızın göreve geldiği günden beri uyguladığı akıllı şehirler misyonu doğrultusunda parklardaki sulama yönetimini akıllı hale getirebilmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda pilot uygulamalarımız yapıldı ve başarılı sonuçlar aldık. Bu uygulamaların İzmir geneline yayılması için merkezi akıllı sulama sistemleri kurulumu devam ediyor” diye konuştu.

Yakın zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin onayıyla sadece su odaklı çalışabilecek Su Yönetimi Şefliğini kurduklarını belirten Abanoz, "Her tesisatta kayıp kaçak mümkün. Bakım ve onarım çalışmalarıyla bunlar giderilmeye çalışılıyor. Bu anlamda da çok ciddi sonuçlar aldık ve önemli bir tasarruf elde ettik. Çalışmalarımız, büyük parklar başta olmak üzere kayıp ve kaçakları aramak üzere devam ediyor" dedi.