İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 yaş ve üstü yurttaşlara yönelik başlatılan 3. Yaş Üniversitesi projesi, İzmirlilerin yoğun talebi üzerine kapsamını genişletti. Hayat boyu öğrenme ve sağlıklı yaş alma felsefesiyle yola çıkan üniversite, ikinci bir eğitim merkezinde daha ders başı yaptı. Çiçeği burnunda üniversiteliler, ilk derslerinde ilkyardım eğitimi aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve İleri Yaş Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen 3. Yaş Üniversitesi, geçen şubat ayında kapılarını açtı.

Ege Geriatri Derneği iş birliğiyle başlatılan ve ilk dönemi Meslek Fabrikası'nda başarıyla sürdürülen üniversite, artan ilgiye cevap vermek üzere ikinci bir merkeze daha kavuştu. 3. Yaş Üniversitesi'nin yeni dönem öğrencileri, Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde yapılan ilk derste koltuklardaki yerini heyecanla aldı. 157 öğrencinin kayıt olduğu üniversitenin ilk dersi İzmir Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Çağatay Delen tarafından verildi.

Proje hakkında bilgi veren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Eğitimleri Şube Müdürü Banu Erdal, 'Başkanımızın çok önem verdiği konuların başında, ileri yaş bireylerin aktif yaşama katılması geliyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak İleri Yaş Eylem Planı hazırladık. Plan doğrultusunda birçok çalışma yapıldı. Bunlardan biri de Ege Geriatri Derneği iş birliğinde başlattığımız 3. Yaş Üniversitesi oldu. Meslek Fabrikası'nda 100 katılımcı ile 3. Yaş Üniversitesi'nin ilk dönem derslerine geçen şubat ayında başladık.

Yoğun talep nedeniyle ikinci 3. Yaş Üniversitesi'ni de Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde başlattık. Geçen dönem ismi kurada çıkmayan herkesi aradık ve davet ettik. Hem onlar hem de dışarıdan duyuru yoluyla başvuran 157 katılımcıyla derslere başladık. Biz katılımcılara, onları aktif yaşama bağlayacak ve sağlıklı yaş almalarını sağlayacak tüm eğitim içeriklerini vereceğiz. Bunların içinde ilkyardım, sağlıklı beslenme, psikoloji, hukuk, doğru teknoloji kullanımı gibi dersler olacak. Ayrıca onları mutlu edecek seçmeli derslerimiz de yer alacak' dedi.