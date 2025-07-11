İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri ile İZTAŞIT araçları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yüzde 50 indirimli olacak. Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda gün boyunca ücretsiz hizmet verecek.

15 Temmuz Salı günü otobüs seferleri cumartesi çalışma programına takviyeler yapılarak düzenlendi. İzmir Metrosu ise sabah 06.00-16.00 saatleri arasında 10, 16.00-20.00 saatleri arasında 7,5 dakika ve 20.00-00.20 saatleri arasında 10 dakikada bir sefer yapacak.

Konak Tramvayı, 06.00-11.00 saatleri arasında 10 dakika, 11.00-20.00 saatleri arasında 7,5 dakika, 20.00-21.30 saatleri arasında 10 dakika ve 21.30-00.20 saatleri arasında 12 dakika aralıklarla hizmet verecek.

Karşıyaka ve Çiğli Tramvayı sefer programında değişiklik olmayacak. İZDENİZ vapur seferlerinde de hafta sonu tarifesi geçerli olacak.