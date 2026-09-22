ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 22 Eylül 2026'da Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen menfur saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın ardından güvenlik güçleri ve adli makamların derhâl harekete geçtiği, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması ve fail ya da faillerin adalet önünde hesap vermesi için kapsamlı bir tahkikat yürütüldüğü bildirildi.

BAKANLIKTAN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, olayın her yönüyle incelenmesi amacıyla 2 Mülkiye Başmüfettişi ile 2 Polis Başmüfettişi görevlendirildiği ve ekiplerin vakit kaybetmeden Manisa'ya sevk edildiği belirtildi.

Bakanlık, saldırıda yaralanan ve hastanelerde tedavileri süren öğrencilere de acil şifalar dilerken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü duyuruldu.

22 Eylül 2026 tarihinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen menfur saldırı sonrasında bakanlığımız ve devletimizin ilgili tüm birimleri anında harekete geçmiştir.



Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımızca olayın: — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) September 22, 2026