Süleymaniye'de terör örgütü PKK'lı ilk grup silahları bıraktı. Silahların yakıldığı sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Büyük güvenlik önlemleriyle gazetecilerin görüntüleri canlı yayınlamasına izin verilmedi.

İlk PKK'lı terörist grup Casana Dağı bölgesinde silah bıraktı. DEM Parti heyeti, bazı gazetecilerin olduğu bir heyet Süleymaniye'de silah bırakmayı izliyor. Sembolik törende 30 kadar PKK teröristin silahlarını imha edeceği kaydediliyor. Silahbırakan teröristlerin yansıyan fotoğraflara göre çoğunun kadın olmaı da dikkat çekti.

TERÖR YUVASINDA TÖREN YAPILIYOR

DEM heyeti silah bırakılan bölgeye geldi. Törenin ise Süleymaniye sınırları içindeki teröristlerin yuvası olarak kullanılan Casene Mağarası'nda gerçekleşiyor olmasıda dikkatten kaçmadı. Terörösitlerin görüntüleri ise sosyal meda üzerinde yayınlandı. Channel 8 imzalı görüntüler dikkatçekti.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

Silah bırakan grubun içinde KCK konsey eş başkanı Bese Hozat'ın da olduğu öğrenildi.