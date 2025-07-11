Son 55 yılın en sıcak 4. Haziran'ı! Rekor sıcaklıklar kayıtlara geçti
Son 55 yılın en sıcak 4. Haziran'ı! Rekor sıcaklıklar kayıtlara geçti
İçeriği Görüntüle

Süleymaniye'de terör örgütü PKK'lı ilk grup silahları bıraktı. Silahların yakıldığı sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı. Büyük güvenlik önlemleriyle gazetecilerin görüntüleri canlı yayınlamasına izin verilmedi.
İlk PKK'lı terörist grup Casana Dağı bölgesinde silah bıraktı. DEM Parti heyeti, bazı gazetecilerin olduğu bir heyet Süleymaniye'de silah bırakmayı izliyor. Sembolik törende 30 kadar PKK teröristin silahlarını imha edeceği kaydediliyor. Silahbırakan teröristlerin yansıyan fotoğraflara göre çoğunun kadın olmaı da dikkat çekti.

TERÖR YUVASINDA TÖREN YAPILIYOR

DEM heyeti silah bırakılan bölgeye geldi. Törenin ise Süleymaniye sınırları içindeki teröristlerin yuvası olarak kullanılan Casene Mağarası'nda gerçekleşiyor olmasıda dikkatten kaçmadı. Terörösitlerin görüntüleri ise sosyal meda üzerinde yayınlandı. Channel 8 imzalı görüntüler dikkatçekti. Ekran Resmi 2025 07 11 13.08.36

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER
Silah bırakan grubun içinde KCK konsey eş başkanı Bese Hozat'ın da olduğu öğrenildi.

Ekran Resmi 2025 07 11 13.00.10Ekran Resmi 2025 07 11 12.58.19Ekran Resmi 2025 07 11 12.58.07Ekran Resmi 2025 07 11 12.54.36Ekran Resmi 2025 07 11 12.53.50