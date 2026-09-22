Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde okul önünde yaşanan silahlı saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde av tüfeğiyle ateş açan 15 yaşındaki saldırgan kısa sürede yakalanırken, yaralı sayısı 10 olarak açıklandı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Okul Yolunda Dehşet

Olay, 22 Eylül sabahı saat 07.59 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

İddiaya göre okul öğrencisi olduğu belirtilen 15 yaşındaki H.O., av tüfeğiyle okulun bulunduğu bölgeye ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, öğrenciler güvenli alanlara kaçmaya çalıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı Sayısı 10'a Yükseldi

İlk dakikalarda farklı sayılar açıklanırken, güncellenen resmi bilgiler doğrultusunda saldırıda 10 öğrencinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yaralılardan 2 öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğunu, diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Saldırgan Kaçtı, Kısa Sürede Yakalandı

Saldırının ardından olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları ve saha çalışmaları sonucu 15 yaşındaki H.O. kısa süre içinde yakalanarak gözaltına alındı.

Anne, Baba ve Dede de Gözaltında

Soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme daha yaşandı.

Adli süreç kapsamında saldırganın yanı sıra:

Annesi, babası, silahın kullanımında sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen dedesi de gözaltına alındı.

Soruşturma, silahın nasıl temin edildiği ve olaydaki olası ihmallerin ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Olayın Nedeni Araştırılıyor

Soruşturmanın ilk aşamasında saldırının nedeni kesinleşmiş değil.

Bazı ilk bilgilerde olayın okul önünde bir gün önce yaşandığı iddia edilen kişisel anlaşmazlıkla bağlantılı olabileceği öne sürülse de yetkililer bu konuda resmi bir kesinlik bulunmadığını belirtiyor.

Emniyet ekipleri saldırının tüm yönlerini incelemeye devam ediyor.

Okulda Eğitime Ara Verildi

Olayın ardından okul çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Yetkililer, öğrencilerin ve eğitim personelinin güvenliği gerekçesiyle İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitime tedbiren ara verildiğini açıkladı.

Güvenlik Kameraları İnceleniyor

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi.

Görüntülerde şüphelinin elindeki av tüfeğiyle okul çevresine geldiği ve saldırının ardından bölgeden uzaklaştığı anların yer aldığı belirtiliyor.

Yetkililerden Peş Peşe Açıklamalar

Olayın ardından Manisa Valiliği, emniyet ve sağlık ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilirken, yaralı öğrencilerin tedavilerinin yakından takip edildiği ifade edildi.