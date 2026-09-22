İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, AcnTürk Sigorta A.Ş.'ye yönelik yürütülen araştırmalar kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık açıklamasına göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, şirketin kuruluş aşamasında 14 milyon lira olan gerçek sermayesinin 94 milyon lira olarak gösterildiği ve SEDDK'nın yanıltılarak ruhsat alındığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında ayrıca toplam 130 milyon liranın örgütlü şekilde zimmete geçirildiğinin anlaşıldığı ifade edildi.

15 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Başsavcılık talimatıyla İstanbul'un yanı sıra Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Batman, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mardin, Muğla ve Manisa'da toplam 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik 22 Eylül 2026'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.