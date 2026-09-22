Adalet Bakanı Akın Gürlek, Turgutlu'da 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldığını belirterek, olayda sorumluluğu bulunanların titizlikle tespit edileceğini açıkladı. 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği olayla ilgili saldırgan çocukla birlikte anne, baba ve silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin okula gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklama yaptı. Gürlek, saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencinin yaralandığını belirterek yaralılara acil şifa diledi.

Bakan Gürlek, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın hemen ardından kapsamlı soruşturma başlatıldığını, Başsavcı koordinasyonunda 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen çocuğun kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığını aktardı.

ANNE, BABA VE DEDE GÖZALTINDA

Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiğinin ve silahın muhafaza koşullarının araştırıldığını belirten Gürlek, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülüklerinin de soruşturulduğunu ifade etti.

Bakan Gürlek, bu kapsamda anne, baba ve silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dedenin de gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturma kapsamında ayrıca olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddiaların da çok yönlü şekilde incelendiği belirtildi.

Adalet Bakanı Gürlek, çocukların güvenliğini tehdit eden olaylarda herhangi bir ihmalin göz ardı edilmeyeceğini vurgulayarak, adli sürecin ilgili bakanlık ve kurumlarla koordinasyon içinde hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.

ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HİÇBİR İHMAL KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR!



Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden: — Akın Gürlek (@abakingurlek) September 22, 2026