İzmir’in Urla ilçesi Karantina Adası’nda, Sağlık Bakanlığı’nın 2025 Faaliyet Planı kapsamında deprem ve tsunami tatbikatı gerçekleştirildi. 6,8 büyüklüğündeki deprem ve 2 metrelik tsunami senaryosunda, itfaiye, sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik havadan, karadan ve denizden müdahale etti.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Eşrefpaşa Hastanesi sağlık ekipleri, Ege Ordusu Komutanlığı, AFAD, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Türk Kızılay, Hudut ve Sahilleri Sağlık Genel Müdürlüğü Ege Bölge Baştabipliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) katılımıyla Urla Karantina Adası’nda kapsamlı bir deprem ve tsunami tatbikatı düzenlendi.

Toplam 147 personel ve 32 araçla gerçekleştirilen tatbikat, izleyenlere gerçeği aratmayan heyecanlı anlar yaşattı.

SENARYO: DEPREM VE VOLKANİK PATLAMA

Tatbikat, Urla merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem ve Karaburun açıklarında volkanik patlamayla tetiklenen 2 metre yüksekliğinde tsunami dalgasını konu aldı. Depremde yapılar hasar gördü, bazıları yıkıldı; tsunamiyle tekneler alabora oldu. İtfaiye su altı ve su üstü ekipleri, kıyıdan 500 metre açıkta mahsur kalanları kurtardı.

Ekipler, 4-7 dakika içinde olay yerine ulaşarak yaralıları kıyıya çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Otobanda kimyasal yüklü tanker kazası ve yangını senaryosunda da itfaiye müdahale etti.

Eşrefpaşa Hastanesi, ESHOT’a dönüştürülen 7 yataklı mobil hastaneyle yaralılara ilk müdahaleyi simüle etti.

Sahil Güvenlik helikopteri ve dalgıçları, deniz kurtarmalarında rol aldı.

“KOORDİNASYON İÇİN FAYDALI”

İzmir Büyükşehir Belediye İtfaiye Dairesi İtfaiye Arama Kurtarma Şube Koordinatör Amiri Servet Yıldız, “Ekipler su üstü ve altında iki yaralıyı kurtardı, kimyasal yangına müdahale etti. Afetlerde birimlerle koordinasyon çok kıymetli. Bu tatbikat, hem tanışma hem de uyum için faydalı oldu” dedi.

Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram ise mobil ameliyathane ile birden fazla yaralıya müdahale ettiklerini anlatarak, "8 ambulans ve güçlü ekibimizle afetlere donanımlıyız. İlk saatler hayati; bu tatbikatlar verimli" diye konuştu.