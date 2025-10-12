İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin üniversiteden mezun olan 22-28 yaş arasındaki gençleri iş dünyasına hazırlamak amacıyla hayata geçirdiği 'İzmir Seninle' projesi için gençlere rehberlik edecek gönüllü mentörlerin alım başvuruları başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Virüsü ile birlikte gençlerin işsizlik sorununa dikkat çekmek ve çözüm sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'İzmir Seninle' programı hızla devam ediyor.

Nisan ayında başlayan projeden 200 genç yararlanıyor. Uzun süredir işsiz, iş arama motivasyonu düşük veya sosyal izolasyonda ancak öğrenmeye açık ve yeni yetkinliklere sahip olmayı hedefleyen katılımcılara umut olmak için hayata geçirilen projede sırayla öğrenme programı, mülakat simülasyonu, mentörlük programı ve iş ağı geliştirme buluşmaları yer alıyor.

'GENÇLERE REHBERLİK EDECEKLERİ BEKLİYORUZ'

Hedeflenen doğrultuda ilerleyen projede mentörlük programına geçildi. Projede gönüllü mentör olmak isteyenler için başvurular başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürü Pelin Akbaş, gençlerin kariyer yolculuklarına destek olmak, kişisel becerilerini güçlendirmek ve istihdama kazandırmak için çalıştıklarını kaydederek, 'Böylelikle İzmir'de nitelikli iş gücünü ve kentin potansiyelini güçlendirmiş olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak programda yer alan gençlere bilgi ve deneyimiyle rehberlik edecek, kariyer yolculuklarına destek olacak mentörleri bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Bilim Virüsü Direktörü Melike Çıtak Aydın da, 'İzmir Seninle programı İzmir'in geleceğine yapılan bir sosyal yatırım. Bu programı çok önemsiyoruz. Çünkü ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin potansiyeli çok yüksek. Sadece bu potansiyeli açığa çıkarmak için doğru destek ve yönlendirilmeye ihtiyaçları var. İzmir Seninle programı gençlere 'biz seninleyiz' diyor. Gençler kendi alanlarındaki bir profesyonelle eşleşerek birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Bu görüşmelerde hem kariyer hedeflerini netleştirme hem profesyonel ağlarını genişletme fırsatı yakalayacak' diye konuştu.

MENTÖRLER NE YAPACAK?

Yeni yollar keşfetmeye çalışan, hayatlarına yön vermek için cesur adımlar atmak isteyen gençlere rehberlik etmek isteyenlerde; en az 5 yıllık bir çalışma deneyimine sahip olma ve aktif çalışma, gençlerle açık, dürüst ve içten bir ilişki kurmaya gönüllülük taşıma, uzmanlık ve deneyim paylaşımını isteme şartları aranıyor. Program takvimi kapsamında kasım ayında mentör bilgilendirme buluşması gerçekleşecek. Belirlenen tarihlerde haftada bir kez olmak üzere 4 hafta boyunca çevrim içi mentör -menti görüşmesi olacak.