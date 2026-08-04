İzmir Otogarı'nın tahliyesine ilişkin hukuki süreç İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. Mahkeme, tahliye işlemlerinin durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Otogarın işletmesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi ve fiziki yenileme çalışmalarının başlatılması planlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in uzun süredir gündeminde olan İzmir Otogarı'nın tahliyesiyle ilgili hukuki süreçte sona gelindi. İzmir 23'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, Yargıtay incelemesinden geçen karar doğrultusunda, tahliye işlemlerinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Kararla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine tamamlanan hukuki sürecin ardından otogarın işletmesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmesi bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, tahliye işlemlerinin ardından İzmir Otogarı'nın fiziki koşullarının iyileştirilmesi için tadilat ve düzenleme çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Otogarın kente yakışır bir görünüme kavuşturulması amacıyla kapsamlı yenileme çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

İzmir Otogarı'nın yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve işletilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İZOTAŞ arasında 9 Ekim 1997 tarihli sözleşme ve 22 Mart 1999 tarihli ek sözleşme imzalandı.

Ek sözleşmeye göre işletme süresi 14 Aralık 1998'de başladı ve 25 yıl olarak belirlendi. Bu süre 14 Aralık 2023 tarihinde sona erdi. İZOTAŞ tarafından, Covid-19 salgını nedeniyle sözleşme süresinin 7 yıl uzatılması talebiyle dava açıldı. İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, dava sürecinde tahliye işlemlerinin ihtiyati tedbir kararıyla durdurulmasına hükmetti.

Mahkeme, 28 Ocak 2025 tarihli kararıyla davayı reddetti ancak tedbir kararının karar kesinleşinceye kadar devam etmesine karar verdi. Karara tarafların itiraz etmesi üzerine dosya önce İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi'ne, ardından Yargıtay'a taşındı. Yapılan incelemeler sonucunda karar İzmir Büyükşehir Belediyesi lehine kesinleşti.

İzmir 23. Asliye Hukuk Mahkemesi de 4 Ağustos 2026 tarihinde tahliye işlemlerinin durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Böylece İzmir Otogarı'nın tahliye sürecinin önündeki hukuki engel ortadan kalkmış oldu.