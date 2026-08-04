Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, farkındalık çalışmaları çerçevesinde dilencilikle mücadeleye yönelik denetimlerini artırdı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından çalışmalarla ilgili yapılan bilgilendirmede, dilenciliğin yalnızca sosyal bir sorun olmadığı, aynı zamanda kamu düzenini, toplumsal huzuru ve yardımlaşma kültürünü olumsuz etkileyen önemli bir olgu olduğu vurgulandı. Denetimlerin özellikle cami önleri, kavşaklar, trafik ışıkları ve yoğun yaya alanlarında vatandaşların iyi niyetini istismar eden kişilere yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi.

16 BİN 500 DENETİM, BİN 751 İDARİ İŞLEM UYGULANDI

2026 yılının ilk yedi ayında Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince dilenciliğe yönelik 16 bin 500 denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda bin 751 idari işlem uygulanırken, tespit edilen reşit olmayan çocuklar gerekli koruma ve tedbirlerin alınması amacıyla Malatya Valiliği Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan Huzur Mobil Ekibi aracılığıyla Emniyet birimleriyle koordineli çalışmalar yürütülürken, ihtiyaç sahibi aileler Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yönlendirilerek iş edindirme, sosyal destek ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinden yararlandırılıyor.

Yapılan denetimlerde elde edilen veriler, dilenciliğin bazı kişiler tarafından sürekli gelir elde etme yöntemi olarak sürdürüldüğünü ortaya koydu.

Son altı aylık kayıtlar incelendiğinde aynı kişilerin çok kez dilencilik yaparken yakalandığı tespit edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu durumun yalnızca idari yaptırımlarla çözülemeyeceğini, sosyal rehabilitasyon çalışmaları ile vatandaşların bilinçli desteğinin de büyük önem taşıdığını belirtti.