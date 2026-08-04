İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Libya Millî Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi'yi Bakanlıkta ağırladı. Görüşmede güvenlik iş birliği, düzensiz göçle mücadele ve iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ele alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Libya Millî Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı İmad et-Trabelsi ile bir araya geldi.

Bakan Çiftçi, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Libya arasındaki tarihî bağlar ve kardeşlik hukuku temelinde iki ülke ilişkilerinin değerlendirildiğini belirtti.

Görüşmede; güvenlik ve kolluk alanındaki iş birliği, eğitim faaliyetleri, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

İki bakan ayrıca kurumlar arasındaki koordinasyonun artırılması ve mevcut iş birliği mekanizmalarının daha etkin kullanılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Bakan Çiftçi, Türkiye ile Libya arasındaki dayanışmanın, bölgesel istikrar ve iki ülke halklarının huzuruna katkı sağlayacak somut adımlarla daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Libya Millî Birlik Hükümeti İçişleri Bakanı Sayın İmad et-Trabelsi'yi Bakanlığımızda ağırladık.



Asırlardır süregelen tarihî bağlarımız ve kardeşlik hukukumuz temelinde; ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, güvenlik ve kolluk alanındaki iş birliğimizi, eğitim faaliyetlerini,: pic.twitter.com/McrwrUuCAy — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) August 4, 2026