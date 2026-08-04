Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,4 azalarak 609 bin 959 oldu. Çocukların yüzde 43,9'unu mağdur olarak gelenler oluşturdu.

ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2025 yılı Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistiklerini açıkladı. Verilere göre çocukların güvenlik birimlerine başvuru nedenleri arasında mağduriyet ve suça sürüklenme vakaları önemli bir yer tuttu.

Söz konusu istatistiki verilere göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 2025 yılında, 2024 yılına kıyasla yüzde 0,4 oranında azalarak 609 bin 959 olarak gerçekleşti.

Bu kapsamda güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların 267 bin 794'ü mağdur, 196 bin 308'i suça sürüklenme, 92 bin 301'i bilgi alma, 18 bin 554'ü kayıp, 28 bin 251'i kabahat işlediği iddiası, 6 bin 751'i ise diğer nedenlerle güvenlik birimlerine başvurdu veya getirildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA İLK SIRADA YARALAMA

Suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 196 bin 308 çocuğun en fazla karıştığı olay türü yaralama oldu.

Buna göre suça sürüklenen çocukların yüzde 41,6'sına yaralama, yüzde 14,7'sine hırsızlık, yüzde 9,7'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 5,1'ine tehdit suçları isnat edildi.

GÜVENLİK BİRİMİNE GELEN ÇOCUKLARIN YÜZDE 43,9'U MAĞDUR

Verilere göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların yüzde 43,9'unu mağdur çocuklar oluşturdu.

Mağdur olarak gelen 267 bin 794 çocuğun yüzde 83,9'u suç mağduru, yüzde 16,1'i ise takibi gereken olaylar nedeniyle mağdur olan çocuklardan oluştu.

Suç mağduru olarak güvenlik birimlerine gelen veya getirilen 224 bin 579 çocuğun mağduriyet nedenleri ise yüzde 59,2 yaralama, yüzde 10,3 cinsel suçlar, yüzde 8,5 aile düzenine karşı suçlar, yüzde 5 tehdit, yüzde 17 diğer nedenler olarak sıralandı.