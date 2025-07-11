İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 6. Etap için 480 hak sahibinin daireleri kura ile belirlendi. Projenin yapım ihalesi yakında yapılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nde bir adımı daha geride bıraktı.

Yüzde 100 uzlaşı ilkesiyle yürütülen projenin 6. Etabı’nda üretilecek yaklaşık 1312 bağımsız birim için hak sahiplerine daire tahsisi kura ile belirlendi.

Deniz Baykal Kültür Merkezi’nde noter huzurunda gerçekleşen kura çekimine Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ayşe Arzu Özçelik ve proje ekibi katıldı.

480 hak sahibinin dairelerinin belirlendiği 6. Etap’ın yapım ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak.

18 HEKTARLIK ALANDA ETAP ETAP DÖNÜŞÜM

18 hektarlık Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı’nda yaklaşık 6 bin kişi yaşıyor ve mevcut 705 yapıda 838 hak sahibi bulunuyor.

Toplamda 3 bin 500 bağımsız birim üretilecek alanda, %98 uzlaşma sağlanarak sözleşmeler imzalandı.

1. ve 2. Etap’ta 333 birim teslim edilirken, 3. ve 4. Etap’ta 1018 birimin inşaatı devam ediyor. 5. Etap’ta 585 birimin yapımı sürüyor.

Altyapı (yağmur suyu, kanalizasyon, yol, iletişim) ihale hazırlıkları tamamlandı ve ihale yakında gerçekleşecek.