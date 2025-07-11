Bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 16 farklı ülkeden ve Bursa’dan katılan halk dansları topluluklarının Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’ndaki renkli dans gösterileriyle başladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından gerçekleştirilen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın bu yıl 37.’si düzenleniyor.

Yarışmaya, Arjantin, Bulgaristan, Çin, Güney Kore, Gürcistan, İspanya, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kuzey Makedonya, Meksika, Mısır, Panama, Porto Riko, Rusya ve Yunanistan’ın da aralarında bulunduğu 16 farklı ülkeden ve Bursa’dan yüzlerce misafir dansçı katılıyor. Ayrıca 25 yerel halk dansları topluluğu da bir hafta boyunca kentin dört bir yanında Bursalılarla buluşacak. Koordinatörlüğünü Beliz Begüm Yılmaz’ın yaptığı yarışmanın jürisi Nilgün Bilsel Demireller, Özlem Kadirağa, Arman Nurmakhatuly, Joseph Szıgetvarı, Marketa Vasulkova, Carmen Cantero Albalate ve Anelia Ivanova Ilıeva’dan oluşuyor.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın yarı final gösterilerine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

“HEP BİRLİKTE SANATIN GÜZELLİĞİNİ DOYASIYA YAŞAYALIM”

Sanatın kültürler arası köprü görevi gördüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sanatın kentlerin yaşanabilir olması noktasında son derece önemli olduğunu vurguladı.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın bu yıl 37.’sini düzenlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, sanatın, renklerin, seslerin, kültürlerin geçmiş ile geleceğin gücüyle yaşamı güzelleştirdiğini dile getirdi. Bu inançla Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bir geleneği sürdürmenin mutluluğunu ve huzurunu taşıdıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “BKSTV Başkanı ve yönetimine teşekkür ediyorum. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nda sesler danslarla, kültürler insanlarla buluşuyor. Bu yıl Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’na 16 yabancı ve 25 Bursalı dans topluluğu katılıyor. Tüm ilçelerimizde müzik, dans ve gösterilerle dolu dolu geçecek bir yaz bizleri bekliyor. Meydanlar dans gösterileriyle şenlenecek. Sokaklar evrensel ezgilerle dolup taşarken yüzler umutla geleceğe gülümseyecek. Herkesi Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’nın heyecanı ve neşesini yaşamaya davet ediyorum. Hadi Bursalılar, hep birlikte sanatın güzelliğini doyasıya yaşayalım” dedi.

Konuşmaların ardından ilk olarak sahneye Kılıç Kalkan ekibi ve Karagöz Halk Dansları Topluluğu çıkarak, gösterileriyle büyük alkış aldı. Ardından tüm ekipler sırasıyla sahneye çıkarak hem gösterilerini sergiledi hem de dünyaya barış mesajları verdi.