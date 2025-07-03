İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri Ödemiş'te rüzgarın da etkisiyle üç köyü tehdit eden yangınla mücadele çalışmalarını çok sayıda personel ve 20 araçla sürdürüyor. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri 20 araç ve çok sayıda personel ile dün akşam saatlerinde Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi Manastır bölgesinde çıkan orman yangınıyla mücadelesini sürdürüyor. Elektrik tellerinden çıktığı tahmin edilen yangın sabah saatlerinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Vadide kalan 50 haneli Tosunlar Mahallesi'nde 30 ev yandı. Suçıktı Mahallesi'nde ise ilk belirlemelere göre 3 ev zarar görürken yanan evlere müdahale devam ediyor. Köseler Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevlerin önüne geçmek için İzmir İtfaiyesi'nin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD, İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ekipleri, jandarma, emniyet ekipleri, çevre illerden ve ilçe belediyelerinden gelen ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor. İzmir İtfaiyesi Suçıktı Mahallesi'nde yanan evleri korumak için söndürme çalışmalarına devam ederken, Köseler Mahallesi'nde alevlerin köye inmesini engellemek için de canla başla çalışıyor. Tedbir amaçlı Üzümlü Mahallesi’nin de tahliye edildiği bildirildi.

HAYVANLAR KAMYONLARLA TAHLİYE EDİLİYOR

Geceden beri ekipler Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahallelerinde yaşayan yurttaşları tahliye etmek için çalışmalarına devam ediyor. Yangının tehdit ettiği Köseler'de camiden anons yapılarak tahliye çağrıları yinelendi. Köyde arama kurtarma ekipleri evleri teker teker kontrol ederek vatandaşları tahliye etti. Öte yandan köydeki hayvanları kurtarmak için de seferberlik başladı. Köye gelen kamyonlarla hayvanlar hızla bölgeden uzaklaştırılıyor.