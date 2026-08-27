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Kararla birlikte söz konusu hizmetlerden ücretsiz yararlanacak kişiler, 4736 sayılı Kanun'un kamu kurum ve kuruluşlarının ürettiği mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli yararlanmayı düzenleyen hükmünden muaf tutuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden yararlananlardan ücret alınmayacak.

ANKARA (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında yolcu taşımacılığı ücretsiz olacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ile iki metro/raylı sistem hattı ücretsiz hizmet verecek. Karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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