Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi, iş dünyasına yönelik farkındalık etkinliklerine bir yenisini daha ekledi.KONYA (İGFA) - “Aile Şirketleri Yönetimi” başlığıyla düzenlenen programda Strateji Danışmanı, akademisyen-yazar Dr. Kamil Bayar, katılımcılarla kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik temelli bilgiler paylaştı.

Konya’nın merkezinden ve ilçelerinden aile şirketi temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği program, ASKON Konya Başkanı Yusuf Çimen’in moderatörlüğünde interaktif bir söyleşi olarak gerçekleşti. Katılımcılar, daha önceden iletilen sorular eşliğinde Türkiye’deki şirket yönetimi kültürünü tartışma imkânı buldu.

Bayar konuşmasında, kurumsallaşmanın aile yapısına zarar vermek anlamına gelmediğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi: “Kurumsallaşma, aile olmaktan vazgeçmek değil; aile bağlarını zedelemeden sistemi sağlamlaştırmaktır.”

Konferansta öne çıkan diğer başlıklar arasında kuşak geçişi, görev dağılımında liyakat esasının önemi ve danışmanlık hizmetlerinin şirketler için zorunluluk hâline geldiği vurgusu yer aldı. Bayar, danışmanlık hizmetlerine karşı mesafeli durmanın işletmelerin büyümesini sekteye uğratabileceğine dikkat çekerek, şu uyarıyı yaptı: “Gerekirse lüksten feragat edilir ama sistemden edilmemelidir.”

Etkinliğin sonunda, ASKON Konya Şube Başkanı Yusuf Çimen tarafından Dr. Kamil Bayar adına Gazze’ye yapılan bağışın sertifikası günün anısına kendisine takdim edildi.