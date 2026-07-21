Narlıdere Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlediği etkinlikte, özel gereksinimli bireyler, çocuklar ve ailelerini denizle buluşturdu

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda özel gereksinimli bireylerin ve çocukların sosyal hayata katılımını destekleyen çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle özel gereksinimli bireyler ve çocuklar, aileleriyle birlikte denizle buluşturuldu.

Seferihisar Engelsiz Eşit Yaşam ve Kampçılık Derneği (SEKADER) tarafından engelli erişimine uygun olarak Doğanbey Sakızağacı mevkiinde hayata geçirilen tesiste düzenlenen etkinliğe katılan özel gereksinimli bireyler ve çocuklar, aileleriyle birlikte denizin ve doğanın keyfini çıkardı. Çocuklar gönüllerince yüzerken, özel gereksinimli bireyler de erişilebilir imkânlar sayesinde denizle buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

BAŞKAN ERMAN UZUN'A TEŞEKKÜR

Özel gereksinimli bireylerin denize erişim konusunda çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten aileler, düzenlenen etkinliğin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade etti. Aileler, 'Engelli bireyler için denize ulaşmak çoğu zaman mümkün olmuyor. Bize bu imkânı sağlayan Narlıdere Belediye Başkanımız Erman Uzun'a teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.