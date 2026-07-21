Keşanlı bal üreticisi İlyas Özgül, dünyanın en prestijli bal yarışmalarından biri olan London International Honey Awards (LIHA) 2026'da poliflora kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde üretilen balın kalitesi, uluslararası arenada bir kez daha tescillendi.

Bir arkadaşının vasıtasıyla Londra'daki yarışmanın jüri üyeleriyle buluşan ve balının yüksek kalitesiyle dikkat çeken İlyas Özgül, 8 Nisan'da yaptığı başvurunun ardından 14-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda 'Altın Kalite Ödülü'ne layık görüldü.

DÜNYA ARENASINDA KEŞAN İMZASI

Kör tadım testleri ve sıkı paketleme kriterleri gibi zorlu aşamaların ardından gelen bu başarı, 8 Haziran tarihinde resmen açıklandı. İlyas Özgül, kazandığı bu prestijli ödülle hem ilçemizin adını uluslararası platformlarda duyurdu hem de yerel üretimin potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başarısını öğrendikten sonra süreci değerlendiren Özgül, konuyla ilgili olarak AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Tarım İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü. Meclisin 25 Temmuz'da tatile girmesinin ardından düzenlenmesi planlanan basın toplantısıyla, bu başarı ve bölge tarımı üzerine detaylı bir bilgilendirme yapılması hedefleniyor.