İzmir Metrosu Fahrettin Altay İstasyonu'nda başlatılan makas değişim çalışmalarında yoğun mesai sürerken, hattın 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yeniden hizmete açılması hedefleniyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, güvenli, konforlu ve sürdürülebilir ulaşım hedefi doğrultusunda kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Buca Metrosu'ndaki yapım çalışmaları devam ederken, Evka-3 - Narlıdere Kaymakamlık hattında da bakım, onarım ve yenileme çalışmaları aralıksız yürütülüyor. Raylı sistem işletmesinde güvenliğin, sürekliliğin ve yolcu konforunun en üst düzeyde sağlanması amacıyla, Fahrettin Altay İstasyonu'nda kritik öneme sahip demiryolu makas sistemlerinin değişimine 25 Ocak Pazar günü başlandı. Çalışmalar kapsamında Narlıdere Kaymakamlık ile Fahrettin Altay istasyonları arasında metro seferleri geçici olarak durduruldu. Bu süreçte ulaşım, ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından 25 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında hizmete alınan 552 numaralı otobüs hattı ile sağlanıyor.

BİLGİLENDİRME AFİŞİNİN ARKASINDA HUMMALI ÇALIŞMA

Çalışmalar kapsamında Fahrettin Altay İstasyonu'nun Balçova yönü, bilgilendirme afişiyle kapatıldı. Olası toz ve kirliliğe karşı istasyon düzenli olarak havalandırılırken, afişin arka bölümünde ise yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ekipler, kullanım ömrünü tamamlamış makas ve rayları yenileriyle değiştirerek kaynak işlemlerini gerçekleştiriyor. Çalışmalar sırasında işçi güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor. Makas değişiminin tamamlanmasının ardından hatta deneme seferleri yapılacak ve güvenlik kontrolleri gerçekleştirilecek.

Çalışmaların, yarıyıl tatilinin sona erdiği 2 Şubat Pazartesi günü tamamlanarak seferlerin normale dönmesi hedefleniyor.

Bu arada istasyonlarda, yürütülen çalışmalar ile Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık istasyonları arasındaki hattın geçici olarak kapalı olduğu yönünde sürekli anonslar yapılıyor. Fahrettin Altay İstasyonu'nda görevli personel ise trenlerin hangi hatta yanaşacağı konusunda yurttaşları bilgilendirerek olası aksaklıkların önüne geçiyor.