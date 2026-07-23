İzmir Marina, yaz boyunca Körfez manzarası eşliğinde müzik dolu gecelere ev sahipliği yapıyor. İZMİR KÜLTÜR AŞ, İZDENİZ ve Grand Plaza iş birliğiyle düzenlenen Marina Konserleri, Latin gecesi ile başladı. 24 Temmuz'da caz, 31 Temmuz'da 80'ler-90'lar ve 7 Ağustos'ta rebetika konserleri olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Marina, Körfez manzarası eşliğinde yaz akşamlarını müzik ve dansla buluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZKÜLTÜR, İZDENİZ ve Grand Plaza iş birliğinde; İzmir Marina mendireğinde yer alan Nefes+'ta düzenlenecek etkinlikler, Duo Cuba&Margarita gecesiyle başladı. Latin ritimlerini deniz, müzik ve dansla buluşturan grup büyük beğeni topladı.

KEYİFLİ YAZ AKŞAMLARI

24 Temmuz 2026 Cuma gecesi, Caz müziğinin zarif ve özgür tınıları, Verda Akyıldız'ın vokaliyle İzmir Marina'da dinleyiciyle buluşacak.

31 Temmuz 2026 Cuma günü, Marina'da 80'ler 90'lar gecesi yapılacak. DJ Ergün Akyol'un orijinal plak koleksiyonu seçkisiyle 80'ler ve 90'ların unutulmaz şarkıları İzmir Marina'da yeniden hayat bulacak. Nostalji, dans ve eğlenceyi bir araya getirecek gece, katılımcıları geçmişin sevilen melodileriyle yaz akşamında keyifli bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

7 Ağustos 2026 Cuma gecesi, rebetika gecesi olacak. Patika Rebetika, Ege'nin iki yakasında iz bırakan ezgileri sahneye taşıyacak. Geleneksel tınılar, sıcak melodiler ve anlatısı güçlü şarkılarla şekillenecek gece, İzmir Marina'da denizle bütünleşen nostaljik ve duygulu bir atmosfer oluşturacak.

Saat 20.30'da başlayacak etkinlikler için bilet fiyatı 600 TL olarak belirlendi.

Etkinliklere 18 yaşından büyükler katılabiliyor. Marina Konserleri biletlerine bubilet.com ve bilet.izdeniz.com.tr adresleri üzerinden ulaşılabiliyor.