Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Anne Şehir'de Yaz Akşamları' etkinlikleri, bu kez 'Pop Gecesi' ile vatandaşları bir araya getirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin aileyi merkeze alan çalışmaları, vatandaşların gönlünde karşılık bulmaya devam ediyor. 'Anne Şehir'de Yaz Akşamları' etkinlikleri, günün yorgunluğunu geride bırakan aileleri serin yaz akşamlarında bir araya getirirken, anne, baba ve çocukların aynı mutlulukta buluştuğu sıcak bir atmosfer sunuyor. Müzikle duygularını tazeleyen aileler kendilerini yeniden keşfederken, çocuklar ise onlar için özenle hazırlanan oyun alanlarında neşeyle koşturmanın tadını çıkarıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin aileleri sosyal yaşamın içinde buluşturan etkinlikleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Anne Şehir Yaşam Merkezi'nin eşsiz atmosferinde düzenlenen Pop Gecesi'nde vatandaşlar sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Günlük yaşamın yoğun temposuna kısa bir mola veren aileler, birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşarken müzik ve eğlence dolu anlarla yaz akşamının tadını çıkardı.

YAZ AKŞAMLARI KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI

Etkinliğe ailesiyle birlikte katılan Aslıhan Candan, Büyükşehir Belediyesi'nin ailelere yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Ailelerin düşünülmesi ayrı bir güzellik. Kadınlara verilen değerin belediyemiz tarafından göz ardı edilmemesi çok kıymetli. Bu akşam eski günlere gitmek çok güzel oldu' dedi. İlk kez Anne Şehir'de Yaz Akşamları etkinliğine katıldığını belirten Sevgi Özdemir ise, '90'ları çok severim, gençliğimi hatırlatıyor. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. İlk kez katılıyorum ve ruhum sanki yeniden canlandı. Büyükşehir Belediyemize bu güzel etkinlik için teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar için hazırlanan güvenli oyun alanı, minik misafirlerin en çok ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu. Bubble Show gösterisiyle renklenen gecede çocuklar köpük baloncukların peşinde koşarak doyasıya eğlendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara çeşitli ikramlar da sunulurken, aileler ve çocuklar unutulmaz bir yaz akşamı geçirdi.