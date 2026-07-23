Kayseri Melikgazi Belediyesi, Mustafa Şimşek Bulvarı'nda yer alan Yıldız Parkı'nı yenileyerek bambaşka bir görünüme kavuşturdu.

KAYSERİ (İGFA) - Süs havuzları, futbol sahası, yürüyüş alanları, ağaçlandırma çalışmaları, oyun grupları, spor aletleri, ışıklandırma çalışmaları ile modern ve nezih bir görünüme kavuşan park, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

2026 yılını Park ve Bahçeler Yılı ilan eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yenilenen Yıldız Parkı'nda inceleme yaptı.

Gerek park ve bahçe çalışmalarıyla gerekse kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilçenin yüzünü güzelleştirmeye devam ettiklerini belirten Başkan Palancıoğlu, inceleme esnasında yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 'Mustafa Şimşek Bulvarı'nda bulunan eski Yıldız Parkımızdan hiç eser kalmadı; tamamen yeniledik. Çocuklarımızı internet ortamından uzak tutmak, sosyalleşmelerini sağlamak için parkımızı güzelleştirdik. Salıncaklarımız, futbol sahamız, oyun alanlarımız ve diğer çalışmalarımızla parkımız güzel bir hale geldi.'