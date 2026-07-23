Narlıdere Belediyesi, yeni doğan bebeklerin ilk ihtiyaçlarına katkı sunmaya ve ailelerin bu özel yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Çocuk sevinci yaşayan ailelere, Anne Bebek Çantası hediye eden ekipler, annelere doğum sonrası süreçte bilgi ve danışmanlık desteği de veriliyor.

İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi, Başkan Erman Uzun'un toplumcu belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği her çalışmayla komşularının yanında olmaya devam ediyor. İlçede doğan her çocuk için aileleri ziyaret eden Narlıdere Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ailelere bebeklerin ilk dönem ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hazırlanan bakım çantaları ulaştırılırken, annelere doğum sonrası süreçle ilgili bilgi ve danışmanlık desteği de sunuyor.

Narlıdere Belediyesi'nin çiçeği burnunda anneler için özel olarak hazırladığı 'Anne Bebek Çantası'nın içinde biberon, bebek bezi, bebek şampuanı, emzik, bebek yağı, bebek bakım seti, bebek bakım örtüsü ve ıslak mendil gibi en çok ihtiyaç duyulan ürünler yer alıyor.

ANNELERE BİLGİ VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde ayrıca, annelerin doğum sonrası ihtiyaç duyduğu bilgi akışı da sağlanıyor. Çocuk sevinci yaşayan ailelere, alanında uzman belediye personeli tarafından emzirme, anne sütü, yenidoğan bakımı ve bebeklerin sağlıklı gelişimi konusunda bilgilendirme ve danışmanlık desteği veriliyor.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, yeni doğan her bebeğin geleceğe dair bir umut olduğunu ifade ederek, 'Bir bebeğin dünyaya gelişiyle; sadece bir evin değil, hepimizin umudu yeniliyor. Evlerimize, sokağımıza neşe geliyor. Anne-babalarımızın çıktıkları bu güzel yolculukta, ihtiyaç duydukları her anda, tüm imkânlarımızla yanlarında olmayı çok önemsiyoruz. İçinde sevgi ve özen barındıran bu anlamlı destekle, minik hemşehrilerimizin attıkları her adımda yanlarında olduğumuzu göstermek istiyoruz. Narlıdere'mizin büyük ailesine katılan her bir minik hemşehrimize sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir ömür diliyorum' diye konuştu.