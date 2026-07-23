Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin yaz akşamlarına renk katan Mahalle Şenlikleri, Doğanbey Mahallesi'nde yoğun katılımla gerçekleşti. Çocuklar için hazırlanan etkinlikler ve müzik dinletileriyle dolu programda, mahalle sakinleri keyifli bir akşam geçirdi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği Mahalle Şenlikleri, ilçe sakinlerini bu kez Doğanbey Mahallesi'nde aynı coşku etrafında bir araya getirdi. Çocukların yaz tatilini eğlenerek değerlendirmelerine katkı sunmak, komşuluk ilişkilerini güçlendirmek ve mahalle yaşamını sosyal etkinliklerle zenginleştirmek amacıyla hazırlanan şenlik, her yaştan vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleşti. Sıcak ve samimi bir atmosferin hakim olduğu şenlikte çocukların kahkahaları mahalleyi sararken, aileler de çocuklarının neşesine eşlik etti.

Şenlik kapsamında düzenlenen yüz boyama etkinliği, çocukların en çok ilgi gösterdiği aktivitelerden biri olarak öne çıktı. Sevdikleri kahraman figürleri ve rengarenk desenlerle yüzleri boyanan minikler, etkinlik alanında kendilerine hediye edilen balonlarla şenliğin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Mahalle Şenlikleri'nin finalinde sahne alan Temiz Orkestra ise seslendirdiği birbirinden sevilen eserlerle geceye ayrı bir renk kattı. Konser boyunca çocuklar şarkılar eşliğinde dans edip eğlenirken, aileler de alkışlarıyla bu coşkuya ortak oldu.