Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Gazeteciler Derneği (EGD) Başkanı Gökhan Tuzladan, beraberinde Başkan Yardımcıları Mehmet Şenol, Tamer Yavuz, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yeşim Dramalı, Genel Sekreter Necmi Engin ve Yönetim Kurulu Üyesi Ergin Yıldız ile birlikte Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zehra Gülsevin Şimşek'i makamında ziyaret etti.

Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi'nde samimi atmosferde gerçekleşen ziyarette, Edirne'de yerel basının çalışmaları, sağlık hizmetleri ve basın mensuplarının sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanabilmesine yönelik konular ele alındı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Zehra Gülsevin Şimşek, yeni göreve başlayan Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Gökhan Tuzladan ve yönetim kurulunu tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Yerel basının toplum açısından büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Başhekim Şimşek, güçlü bir meslek örgütünün Edirne adına önemli bir kazanım olduğunu belirterek şunları söyledi:

'Edirne Gazeteciler Derneği olarak yerel basını temsil eden güçlü bir sivil toplum kuruluşunun olması son derece önemli. Derneğinizin güçlü yapısı ve birlik beraberlik içerisinde yürüteceği çalışmaların kentimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Biz de Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi olarak basın mensuplarımızın her zaman yanındayız ve ihtiyaç duydukları her konuda destek vermeye hazırız.'

BASIN MENSUPLARI İÇİN SAĞLIKTA KOLAYLIK TALEBİ

Ziyarette konuşan Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Gökhan Tuzladan ise, gece gündüz demeden kamuoyunu bilgilendirmek için görev yapan basın mensuplarının sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi gerektiğini vurguladı.

Tuzladan, Edirne'de görev yapan gazetecilerin belirli aralıklarla rutin sağlık kontrollerinden geçirilmesi ve ihtiyaç duyduklarında hastanenin sağlık hizmetlerinden daha hızlı ve öncelikli şekilde faydalanabilmeleri konusunda destek talebinde bulundu. 'Basın mensuplarımız, toplumun doğru ve tarafsız haber alabilmesi için büyük fedakârlıkla görev yapıyor. Sağlıklarını koruyabilmeleri adına düzenli sağlık taramalarının yapılması ve ihtiyaç duyduklarında sağlık hizmetlerinden daha rahat yararlanabilmeleri büyük önem taşıyor. Bu konuda göstereceğiniz destek bizler için çok kıymetli olacaktır.' dedi.

ANLAMLI HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Ziyaretin sonunda Edirne Gazeteciler Derneği Başkanı Gökhan Tuzladan tarafından, günün anısına Edirne Gazeteciler Derneği'nin amblemini taşıyan özel tasarım masa seti, Başhekim Uzm. Dr. Zehra Gülsevin Şimşek'e takdim edildi.Başhekim Şimşek de nazik ziyaret ve anlamlı hediye dolayısıyla EGD yönetimine teşekkür ederek, basın ile sağlık kurumları arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesini temenni etti. Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasının ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.