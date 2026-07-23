Ağrı Doğubayazıt'ta uzun yıllar hizmet verecek yeni hükümet konağı için süreç hızlanırken, Kaymakam Mustafa Ayvat, 10 Ağustos'ta ihalesi yapılacak projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Doğubayazıt Kaymakamı Mustafa Ayvat, 10 Ağustos 2026 tarihinde yapım ihalesi gerçekleştirilecek olan yeni hükümet konağının inşa edileceği arsa alanında incelemelerde bulundu. İlçede kamu hizmetlerinin daha modern ve işlevsel bir yapıda sunulmasını amaçlayan proje kapsamında çalışmaların ihale sürecinin ardından başlaması bekleniyor.

Yeni hükümet konağının, vatandaşların kamu kurumlarına erişimini kolaylaştıracak şekilde planlandığı belirtilirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki birçok kamu biriminin aynı çatı altında hizmet vermesi hedefleniyor. Kaymakam Ayvat'ın incelemeleri sırasında yetkililerden proje alanına ilişkin bilgi aldığı öğrenildi.

DOĞUBAYAZIT'TA KAMU YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Doğubayazıt'ta son yıllarda kamu yatırımlarına hız verilirken, yeni hükümet konağı projesi de ilçenin idari altyapısını güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Mevcut hükümet konağı, Doğubayazıt Kaymakamlığı ile birçok kamu kurumuna uzun yıllardır ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan, ilçenin tarihi kimliğini yansıtan Eski Bayezid Hükümet Konağı'nın da geçmiş yıllarda aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiği biliniyor. Tarihi yapının restorasyon çalışmaları, bölgenin kültürel mirasının korunması açısından önemli projeler arasında yer almıştı. 10 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ihale sürecinin ardından yüklenici firmanın belirlenmesi ve yeni hükümet konağının inşasına başlanması bekleniyor. İlçede hizmet kalitesini artırması hedeflenen yatırımın, Doğubayazıt'ın gelişimine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.