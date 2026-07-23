Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray Tramvay Hattı'nda kapasiteyi iki katına çıkarmak için yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaştı. Çift dizi (peş peşe iki tramvay) sistemi kapsamında gerçekleştirilen test sürüşleri başarıyla devam ediyor. Yeni sistemle her bir tramvay seti aynı anda yaklaşık 600 yolcu taşıyabilecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Akçaray Tramvay Hattı'nda kapasiteyi iki katına çıkarmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarda sona yaklaştı.

Çift dizi (peş peşe iki tramvay) sistemi kapsamında gerçekleştirilen test sürüşleri başarıyla devam ediyor. Artan yolcu yoğunluğunu azaltmayı hedefleyen uygulamayla birlikte tramvaylar çift dizi olarak hizmet verecek.

Yeni sistem sayesinde her bir tramvay seti aynı anda yaklaşık 600 yolcu taşıyabilecek.

ULAŞIMDA BÜYÜK SIÇRAMA

Sanayi, spor ve turizm kenti kimliğiyle her geçen gün gelişen Kocaeli'de nüfus artışı da hız kesmeden devam ediyor. Cazibe merkezi olma özelliğiyle her yıl binlerce göç alan kentte, artan nüfus yoğunluğuna çözüm üretmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda önemli bir adım daha atıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, ulaşım ağının önemli unsurlarından biri olan tramvay sistemini çift dizi (peş peşe iki tramvay) uygulamasıyla güçlendiriyor. Hâlihazırda yaklaşık 300 yolcu kapasitesine sahip tramvaylar, yeni sistemle birlikte 600 yolcu kapasitesine ulaşacak. Çalışmaların sürdüğü projede test sürüşleri de başarıyla gerçekleştirildi. Yakın zamanda hizmete alınması planlanan sistem, kent içi trafiğin yükünü önemli ölçüde azaltacak.

AKÇARAY'DA YOĞUNLUĞA ÇİFT TRAMVAY ÇÖZÜMÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, raylı ulaşımı daha güçlü ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mevcut Akçaray Tramvay Hattı'nda kapasiteyi iki katına çıkaracak istasyon genişletme çalışmalarında sona yaklaşılırken, çift dizi tramvay sistemine yönelik test sürüşleri de başarıyla devam ediyor. Her gün binlerce vatandaşın işe, okula, hastaneye ve sevdiklerine ulaşmak için tercih ettiği tramvay hattında yürütülen bu çalışmalar tamamlandığında çift dizi işletme modeline geçilecek. Böylece yolcu kapasitesi artarken, özellikle yoğun saatlerde yaşanan kalabalık da önemli ölçüde azalacak; toplu ulaşım daha hızlı, konforlu ve verimli hale gelecek.

KAPASİTE İKİ KATINA ÇIKIYOR

Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte tramvayların taşıma kapasitesi yaklaşık 600 yolcuya ulaşacak. Bu sayede bekleme süreleri azalacak, yolculuklar daha konforlu hale gelecek ve toplu ulaşımın cazibesi önemli ölçüde artacak. Proje kapsamında yalnızca peronlar uzatılmıyor, aynı zamanda vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen önemli bir ulaşım dönüşümü hayata geçiriliyor. Genişletilen istasyonlarla birlikte peş peşe iki tramvayın aynı anda yolcu alabilmesine imkân tanıyan yeni sistem devreye alınacak.

DAHA AZ YOĞUNLUK, DAHA FAZLA KONFOR

İstasyonlarda yalnızca peronlar uzatılmıyor. Yeni uzatma alanlarına yolcuları güneş ve yağıştan koruyacak modern kanopiler (üst örtüler), kent mobilyaları ve yeni giriş-çıkış düzenlemeleri kazandırılarak bekleme alanlarının konforu önemli ölçüde artırılıyor.

GÜVENLİ VE HIZLI YOLCULUK

Tüm duraklarda her iki yönden giriş ve çıkış imkânı sağlanarak erişilebilirlik artırılırken, yoğun saatlerde oluşabilecek yığılmaların da önüne geçilecek. Bu yatırımlarla birlikte hem araç trafiğinin azaltılması hem de vatandaşların güvenli, hızlı ve konforlu toplu ulaşıma daha kolay erişmesi hedefleniyor.

TEST SÜRÜŞLERİ BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Büyükşehir ekipleri, çalışmaların planlanan sürede tamamlanması için gece gündüz sahada görev yapıyor. Kentin ulaşım geleceğini şekillendiren ekipler istasyonlarda son rötuşları tamamlarken, çift dizi tramvay sisteminin test sürüşlerini de titizlikle sürdürüyor. Teknik kontroller ve saha denemelerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmesinin ardından sistem hizmete alınacak. Böylelikle Kocaelililer daha yüksek kapasiteli, daha güvenli ve daha konforlu bir tramvay hizmetine kavuşacak.

ŞEHRİN KONFORU, VATANDAŞIN MUTLULUĞU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem yatırımlarıyla toplu ulaşımın kapasitesini artırırken, insan odaklı ulaşım anlayışı doğrultusunda vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya ve trafik yükünü azaltmaya yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Tüm bu yatırımların odağında ise vatandaşın mutluluğu, konforu ve yaşam kalitesi yer alıyor.