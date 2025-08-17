İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapı stoku ve zemin analizleriyle kentsel direnci artırıyor.İZMİR (İGFA) - 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin üzerinden 26 yıl geçse de bıraktığı izler geçmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, kentin afetlere yönelik direncini arttırmak için başlattığı çalışmalarda ise yeni bir aşamaya gelindi. Yurttaşların sağlıklı ve depreme dayanıklı binalarda hayatını sürdürmesi için 30 Ekim İzmir depreminin en çok etkilediği Bayraklı ve Bornova’da yapı stoku envanterini çıkartan Büyükşehir, benzer çalışmayı yakın bir tarihte Karşıyaka’da da başlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İzmir Şubesi ile protokolü imzaladı. Protokol kapsamında Karşıyaka’da bulunan 22 bin 500 yapı, uzmanlarca incelenecek. Ayrıca zemin yapısına dair detaylı verilerin elde edileceği, Ege Şehir Planlama AŞ ile ortak yürütülecek mikrobölgeleme çalışmaları da yapı stoku envanteri ile eş zamanlı olarak başlatılacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Karşıyaka’daki yapıların hızlı tarama tekniğiyle ön değerlendirmesi yapılacak. Ege Şehir Planlama AŞ iş birliğiyle yürütülecek mikrobölgeleme çalışmaları, yapı stoku analizlerini destekleyecek.

“Bayraklı ve Bornova’da ileri analiz yapılması gereken binalar var”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar, İzmir’in depremselliği yüksek bir kent olduğunu anımsattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından olası bir depremde oluşacak hasarı minimuma indirmek için yapılan çalışmaları aktaran Eylem Ulutaş Ayatar, “Bornova’da başlattığımız mikrobölgeleme çalışmalarının saha aşamasını tamamlamak üzereyiz. Bayraklı ve Bornova’nın yapı stokunun ön değerlendirme çalışmalarını bitirmiştik. Yaklaşık 100 bin binanın ön değerlendirmesini tamamladık. Ön değerlendirmesi tamamlanan yapıların içerisinde öncelikli gördüğümüz yapıları, yani daha ileri bir analiz yapılması gerektiğini düşündüğümüz yapıları vatandaşlarımıza iletmeleri için ilçe belediyelerine yazı gönderdik. Süreci hızlandırmak için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

“Daha bilimsel ve doğru veriler elde ediyoruz”

Yakın zamanda Karşıyaka’da hem yapı stoku hem de mikrobölgeleme çalışmalarına başlayacaklarını söyleyen Ayatar, “İlçede yaklaşık 22 bin 500 yapı var. Yapıları hem sahada hem de belediyenin arşivinde bulunan projeleri inceleyerek hızlı tarama tekniği ile ön değerlendirmeye tabi tutacağız. Bayraklı ve Bornova’da olduğu gibi önceliklendirme çalışması yapacağız. Mikrobölgeleme çalışmaları da eş zamanlı ilerleyecek. İki çalışmanın birbirini beslemesi açısından oldukça kıymetli.” diye konuştu. Daha bilimsel, doğru bilgilerle yapı stoku envanterini oluşturacaklarını dile getiren Ayatar, şunları söyledi: “Tüm bunlarla Deprem Master Planı’na altlık çalışmamızı geliştirmiş olacağız. Bir yandan da yeni yapılaşma için gereken alanların daha sağlıklı şekilde belirlenmesini sağlayacağız.”

Deprem Master Planı 8 ana başlıkta yürütülecek

Deprem Master Planı için koordinasyon kurulu oluşturulduğunu ve çalışmaların 8 ana başlıkta yürütüleceğini açıklayan Eylem Ulutaş Ayatar, “Bu ana başlıklarda yürütücü olacak isimleri, İzmir’de bulunan üniversitelerde görev yapan akademisyenlerimizden belirledik. Deprem Master Planı’nda İzmir’deki akademisyenlerin sözü olsun istedik” diye konuştu.

Ayatar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Bornova ve Bayraklı’da yapılan yapı stoku envanteri çalışması sonuçlarının can ve mal güvenliği açısından yurttaşlar tarafından dikkate alınmasını isteyerek şunları söyledi: “Hem kentimizde hem de ülkemizde üst üste meydana gelen depremlerin sonuçlarını bazen acı şekilde yaşıyoruz. Bu nedenle her birimizin duyarlı olması gerekiyor. Sadece deprem olduğu zaman değil, hem vatandaş nezdinde hem de kurumsal anlamda hazırlıklı olmamız gerekiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.