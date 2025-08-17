Ticaret Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye, okul çantası ve kıyafetlerine yönelik denetimlerini hızlandırdı. “Güvensiz ürüne sıfır tolerans” ilkesiyle hareket eden Bakanlık, çocukların sağlığını ve tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak için ülke genelinde yoğun kontroller gerçekleştiriyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 8 Eylül 2025’te başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere hız verdiğini duyurdu.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen denetimlerle, çocukların sağlığını tehdit edebilecek güvensiz ürünlerin piyasaya ulaşması engelleniyor.

KİMYASAL VE FİZİKSEL RİSKLER MERCEK ALTINDA

Kırtasiye malzemeleri, okul çantaları ve kıyafetler, kısıtlanmış kimyasallar ile küçük parça, kordon ve bağcık gibi fiziksel risk oluşturabilecek unsurlar açısından akredite laboratuvarlarda test ediliyor. Ürünlerin etiket bilgileri de incelenerek tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi sağlanıyor.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre 2025’in ilk 7 ayında 2 milyon 196 bin 747 ürünü denetledi; güvensizlik oranının önceki yıllara göre azaldığı, ancak oyuncak ve deterjanlarda bu oranın hâlâ yüksek olduğu tespit edildi.

GÜVENSİZ ÜRÜNLERE İDARİ YAPTIRIM

Denetimlerde güvensiz bulunan ürünler, “guvensizurun.ticaret.gov.tr” adresindeki Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak. Bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak, toplatılacak ve imalatçı/ithalatçılara idari para cezası uygulanacak.

Ayrıca, “sağlığa zararlı madde içermez” gibi yanıltıcı reklamlar Reklam Kurulu tarafından incelemeye alınacak.

Fiyat Etiketleri de DenetimdeTüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak için zincir marketler ve kırtasiyelerde fiyat etiketi kontrolleri yoğunlaştırıldı.

VELİLERE ALIŞVERİŞ REHBERİ

Bakanlık, tüketicilere şu önerilerde bulundu: