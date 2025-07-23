Karabağlar Belediyesi, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Birimi ekipleri, Karabağlar’daki park ve açık alanlarda vatandaşlara "Çevreyi kirletmediğiniz için teşekkür ederiz" yazılı kese kâğıtları dağıtmaya başladı.

Bu çevreci uygulama, özellikle sigara izmariti, çekirdek kabuğu ve benzeri küçük çöplerin doğaya atılmasını önlemeyi hedefliyor. Vatandaşlara çöpü çöp kutusuna atma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başlatılan proje, Karabağlar’da çevre dostu yaşam anlayışına katkı sağlıyor.

Zabıta ekipleri, park temizliği kapsamında ilçe genelindeki yeşil alanlarda dolaşarak bu küçük ancak çevreye büyük zarar veren atıkların önüne geçmeyi amaçlıyor. Karabağlar Belediyesi çevre uygulamaları arasında dikkat çeken bu proje, ilçe sakinleri tarafından ilgi ve memnuniyetle karşılandı.

Söz konusu uygulamayla eş zamanlı olarak, Karabağlar Belediyesi temizlik ekipleri, ilçede her hafta farklı mahallelerde dip köşe temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Rutin temizlik hizmetlerine ek olarak yürütülen bu kapsamlı temizlik faaliyetleriyle parklar, kaldırımlar ve kamusal alanlar tertemiz hale getiriliyor. Belediye, temiz Karabağlar için vatandaşlardan da destek bekliyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, çevreyi koruma konusundaki kararlılıklarını, “Yere atılan her çöp, çocukların oynadığı parkları ve vatandaşlarımızın nefes aldığı alanları kirletiyor. Temiz bir Karabağlar yalnızca bizim değil, hepimizin sorumluluğunda. Çevreyi korumak, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak demektir.” sözleriyle dile getirdi.