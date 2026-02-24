İzmir'de Karabağlar Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent vizyonu doğrultusunda yürüttüğü Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmaları kapsamında Danışma Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantı, çevrimiçi olarak düzenlendi.

İZMİR (İGFA) - Toplantının moderatörlüğünü Belediye Meclis Üyesi Rahile Yeni üstlendi. Açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Helil Kınay, yerel yönetimlerin iklim krizi karşısındaki sorumluluğuna dikkat çekerek, Karabağlar'da bilimsel temelli ve katılımcı bir iklim eylem planı hazırlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Program kapsamında, belediye bünyesindeki İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından SECAP sürecine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda; 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait kurumsal karbon ayak izi ve kentsel karbon ayak izi hesaplama sonuçları paylaşılırken, sonuçlar danışma kurulu üyelerinin uzmanlıklarına göre değerlendirmeler yapıldı ve önerilerde bulunuldu.

Toplantıya, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesindeki odaların temsilcileri, 12 üniversiteden alanında uzman akademisyenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği Daire Başkanlığı ile EBSO temsilcileri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Karabağlar Kent Konseyi üyeleri ile belediyenin yönetici ve teknik personeli katıldı.

Toplam 46 katılımcı, azaltım ve uyum planlarına yönelik teknik görüş ve önerilerini paylaşarak, sürecin bilimsel ve uygulanabilir bir zeminde ilerlemesine katkı sundu. Yapılan bu toplantı, 27 Şubat 2027 tarihinde gerçekleştirilecek SECAP Çalıştayı'nın kırılganlık, azaltım ve uyum başlıklarına yönelik bilimsel temelini oluşturdu.

Karabağlar Belediyesi, SECAP çalışmalarını katılımcı, şeffaf ve bilimsel bir yaklaşımla sürdürerek ortaya konulan teknik görüş ve öneriler doğrultusunda ilçeyi daha dirençli bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyor.