Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının bereketini Uludağ eteklerindeki Büyükdeliller ve Küçükdeliller mahallelerine taşıyarak yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu. Birlik ve beraberlik ruhunun pekiştiği iftar programında komşuluk bağları güçlenirken, mahalle sakinleri dualar eşliğinde oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu ilçenin dört bir yanında yaşatmayı sürdüren Osmangazi Belediyesi, Uludağ'ın eteklerinde yer alan Büyükdeliller ve Küçükdeliller mahallelerinde iftar programı düzenledi. Her iki mahallede belirlenen iftar noktalarında bir araya gelen vatandaşlar, paylaşma ve dayanışma duygularını ön plana çıkaran anlamlı bir akşam yaşadı. Ramazan ayının manevi atmosferi Uludağ eteklerinde kendini gösterirken, ezanın okunmasıyla birlikte vatandaşlar dualar eşliğinde oruçlarını açarak aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğunu paylaştı.

Her iki mahalleyi de ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Halil Aktaş, Ramazan'ın bereketini hep birlikte paylaştıklarını dile getirdi. Aktaş, 'Osmangazi Belediye'mizin düzenlemiş olduğu iftar programına Büyükdeliller ve Küçükdeliller mahallelerinde vakıf olduk. Köylüler ile beraber güzel zaman geçirdik. Önce iftarımızı açtık, sonra çaylarımızı içtik. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a da bu organizasyonlarda yardımcı olduğu için teşekkür ederiz. Hem köy muhtarlarımız, hem köy halkımız bu programları çok benimsiyor ve özdeşleşiyor.' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sunan Büyükdeliller Mahalle Muhtarı İshak Dündar ve Küçükdeliller Mahalle Muhtarı Mehmet Bozkurt da, 60 kilometreden gelerek, mahalleye iftar verildiğini kaydederek, Osmangazi Belediyesi'ne de hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.

Mahalle sakinleri ise iftarın ardından yaptıkları konuşmalarda Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.