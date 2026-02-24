Artvin Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevine atanan Murat Keskin, göreve başlamasının ardından ilk ziyaretini Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan'a gerçekleştirdi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Artvin'de yerel basının mevcut durumu, kamu kurumları ile medya arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve kamuoyunun doğru, hızlı ve şeffaf bilgilendirilmesi konuları ele alındı.

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile yerel basın kuruluşları arasında sürdürülebilir ve sağlıklı bir iş birliği zemininin önemine dikkat çekildi. Keskin, kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken basın mensuplarıyla güçlü bir iletişim içerisinde olmayı önemsediklerini belirterek, 'Yerel basın, kamu ile vatandaş arasında köprü vazifesi görmektedir. Bu nedenle karşılıklı anlayış ve iş birliği içerisinde çalışmayı arzu ediyoruz' dedi.

Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Alkan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel basının Artvin'in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunmaya devam ettiğini söyledi. Alkan, kamu kurumları ile basın arasında kurulacak açık ve şeffaf iletişimin hem kamu hizmetlerinin daha etkin duyurulmasına hem de toplumun doğru bilgilendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.