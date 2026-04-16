İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, Belediye Başkanı Helil Kınay'ın Başkanlar Sözleşmesi'ne imza atmasıyla başlatılan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışmalarını tamamladı. Tamamen belediyenin kendi öz kaynakları, teknik kapasitesi, çalışanlarının emeği ve gönüllü akademik katkılarla, kamu bütçesinden tek kuruş ek harcama yapılmadan hazırlanan plan, 15 aylık yoğun çalışma ve yaklaşık 4 bin saatlik emekle tamamlandı.

Hazırlanan planın yalnızca bir rapor değil, Karabağlar'ın iklim kriziyle mücadelesinde sahaya doğrudan yansıyacak somut bir yol haritası olduğu vurgulandı.

Plan kapsamında Karabağlar'ın enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik hedeflerin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca SECAP'ın, iklim değişikliği ile mücadelede yerel ölçekte uygulanacak stratejileri ve eylemleri içeren kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıdığı ifade edildi.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP), şehirlerin ve yerel yönetimlerin enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliği ile mücadele etmeleri için bir yol haritası sunan stratejik bir plan olduğuna dikkat çekildi.

Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, meclis üyeleri, akademisyenler, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, ilçe belediyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay konuşmasında, kentleşme, iklim krizi, afet yönetimi ve yerel yönetim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kınay, Karabağlar'da yürütülen çalışmaların halktan yana, bilim temelli ve katılımcı bir anlayışla sürdüğünü vurguladı.

'KARABAĞLAR AFET RİSKLERİNİ BİLİMSEL VERİLERLE PLANLIYOR'

Karabağlar'da 58 mahallenin tamamında afet risk analizlerinin yapıldığını ifade eden Kınay, deprem, sel, heyelan, kuraklık ve sosyal kırılganlıkların bilimsel verilerle ortaya konulduğunu söyledi. Kınay ayrıca afet yönetiminin yalnızca teknik bir konu olmadığını, 'İklim krizi ve afetler artık günlük yaşamın gerçeğidir. Küçük iyileştirmeler bile büyük değişimlerin başlangıcıdır' dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM VE ULAŞIM KRİTİK BAŞLIKLAR'

İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Karabağlar'ın ciddi kentsel dönüşüm ihtiyacı bulunduğunu söyleyen Kınay, kaçak yapılaşma ve altyapı sorunlarının çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Ulaşımın yalnızca kent içi bir mesele olmadığını vurgulayan Kınay, Karabağlar'ın İzmir ve Türkiye genelinde önemli bir geçiş ve yük merkezi olduğunu belirtti.

'AFETLERE KARŞI TOPLUMUN TÜM KESİMLERİ SÜRECE DAHİL EDİLMELİ'

Afet yönetiminde toplumun tüm kesimlerinin sürece katılması gerektiğini söyleyen Kınay, mahalle afet gönüllüleri ve arama kurtarma ekiplerinin bu kapsamda önemli rol oynadığını ifade etti.

70 yaşındaki Zehra Teyze'den 7 yaşındaki Ali'ye kadar herkesin iklim krizinden ve beraberinde getirdiği sorunlardan etkilendiğini vurgulayan Başkan Kınay, afet bilincinin artık bir farkındalık değil, zorunluluk olduğunu söyledi.

'HALKTAN YANA VE DAYANIŞMACI BELEDİYECİLİK'

Belediyecilikte halktan yana bir yaklaşım benimsediklerini vurgulayan Kınay, hizmet üretiminde kamu yararını, dayanışmayı ve ortak aklı esas aldıklarını belirtti.

Belediye hizmetlerinde dışa bağımlılığı azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Kınay, birçok hizmetin belediyedeki çalışma arkadaşları tarafından üretildiğini ve bunun halktan yana belediyecilik anlayışının bir parçası olduğunu söyledi.

'İKLİM ADALETİ VE SOSYAL ADALET BİRLİKTE DÜŞÜNÜLMELİ'

İklim krizinin aynı zamanda sosyal bir adalet sorunu olduğunu vurgulayan Kınay, yoksulların ve kırılgan grupların bu süreçten daha fazla etkilendiğini belirtti.

'İklimin adaletini, kentin adaletini ve yaşamın adaletini savunmak zorundayız' diyen Kınay, güç mücadelesi yerine güç birliğini savunduklarını ifade etti.

'58 MAHALLEDE AFET RİSK PLANI HAZIRLANDI'

Belediyenin 58 mahallede deprem, sel, heyelan ve iklim kaynaklı riskleri analiz ettiğini belirten Kınay, bu çalışmaların Türkiye'de örnek uygulamalardan biri olduğunu ifade etti.

Kınay, bu çalışmaların kamu kaynakları ve dış destekler birlikte kullanılarak, ek bütçe yükü oluşturmadan gerçekleştirildiğini söyledi.

'DAYANIŞMA İLE GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ'

Konuşmasının sonunda tüm paydaşlara teşekkür eden Kınay, Karabağlar'da dönüşümün ortak akılla sürdüğünü belirtti. 'Değişen, yaşayan ve yaşatan Karabağlar'ı hep birlikte inşa ediyoruz' diyen Kınay, belediye ekibinin konuyu sahiplenerek, uyum ve iş birliği içinde çalışmasından dolayı 'çok büyük gurur duyduğunu' ifade etti ve tüm kurumları iş birliğine davet etti.

RAHİLE YENİ 'BU BİR İLK, BİZE AİT BİR ÇALIŞMA'

Karabağlar Meclis Üyesi ve SECAP Koordinatörü Rahile Yeni, Karabağlar için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, hazırlanan planın kentin geleceğine yönelik önemli bir yol haritası olduğunu söyledi.

Yeni, bu çalışmanın Karabağlar'da tamamen belediyenin kendi imkân ve kapasitesiyle hazırlanan ilk kapsamlı iklim eylem planı olduğunu vurgulayarak, 'Bu bir ilk, bize ait, kendimiz yaptık' dedi.

Aralık 2024'te Başkanlar Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla sürecin başladığını belirten Yeni, yaklaşık 15 aylık yoğun bir çalışmayla planın tamamlandığını ifade etti.

Sürecin yaklaşık 4 bin saatlik emekle ve tamamen gönüllü akademisyenler, danışmanlar ve belediye çalışanlarının katkısıyla, kamu bütçesine ek maliyet oluşturmadan yürütüldüğünü aktaran Yeni, SECAP'ın yalnızca bir plan değil, sahada uygulanacak bir dönüşüm programı olduğunu alınan kararların doğrudan hayata geçirileceğini söyledi.

Konuşmasını çevre duyarlılığına dikkat çekerek tamamlayan Yeni, 'Bu şehirde bir çocuk daha temiz hava soluyorsa, biz görevimizi yapmış oluruz' dedi.

'VERİ TEMELLİ STRATEJİK YOL HARİTASI'

Süreçle ilgili sunum yapan Belediye çalışanı Kemal Akbayırlı, SECAP'ın yalnızca bir niyet belgesi değil, veri temelli bir stratejik plan olduğunu söyledi.

2024 yılında Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi kapsamında çalışmalara başlandığını belirten Akbayırlı, ilçede enerji geçişi ve iklim uyumunun temel öncelikler arasında yer aldığını ifade ederek ulaşım ve bina kaynaklı emisyonların öne çıktığını, eski yapı stoku, fosil yakıt bağımlılığı ve geçiş trafiğinin emisyonları artıran temel etkenler olduğunu söyledi.

Plan kapsamında 9 sektör ve 27 eylem alanı oluşturulduğunu belirten Akbayırlı, kişi başına yaklaşık 5,1 ton CO₂ eşdeğeri emisyon hesaplandığını aktardı.

2030 yılına kadar emisyonların %20 azaltılmasının hedeflendiğini söyleyen Akbayırlı, enerji verimliliği, atık yönetimi ve veri temelli izleme sistemlerinin planın temel bileşenleri olduğunu ifade etti.

'SIFIR MALİYETLE TAMAMLANAN SÜREÇ'

Yetkililer, SECAP hazırlık sürecinin tamamen belediyenin öz kaynakları, insan gücü ve gönüllü akademik katkılarla, kamu bütçesine ek yük getirmeden tamamlandığını vurguladı.

SECAP sürecinin tamamlanmasıyla birlikte planın, uluslararası fonlar ve özel sektör iş birlikleriyle destekleneceği ve stratejik planla uyumlu şekilde uygulanacağı belirtildi.

Program sonunda Başkan Helil Kınay, SECAP sürecinde görev alan tüm belediye çalışanlarını sahneye davet ederek emekleri için teşekkür etti.