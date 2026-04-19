Milli Savunma Bakanlığı, Kurtaran-2026 Tatbikatı'nın Aksaz açıklarında devam ettiğini duyurdu. Tatbikatta, batık denizaltı personelinin kurtarılmasına yönelik kritik senaryolar uygulanıyor.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın 15-21 Nisan tarihleri arasında Aksaz'da başarıyla sürdüğünü açıkladı.

Tatbikat, NATO'nun Dynamic Minotaur-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Masabaşı Tatbikatı ile eş zamanlı olarak icra ediliyor.

Senaryo kapsamında satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya yönelik kapsamlı kurtarma operasyonu yürütülüyor. Bu çerçevede denizaltının aranması, yaşam desteğinin sağlanması ve personelin güvenli şekilde tahliye edilmesine yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Tatbikatın bir diğer önemli hedefi ise diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışabilirlik kabiliyetinin geliştirilmesi olarak öne çıkıyor.

Program kapsamında 20 Nisan'da Aksaz açıklarında bulunan TCG Alemdar gemisinde basın brifingi ve Seçkin Gözlemci Günü düzenlenecek.

Etkinliğe Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katılacak.