BURSA (İGFA) - Eğitim sektöründe okul ile birlikte eğitimcilerin ve öğrencilerin güvenliğinin ilk sırada geldiğini belirten Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı; ailelerin çocuklarını okula gönderirken içlerinin rahat olması gerektiği gibi eğitimcilerinde okullarda güvende olduklarını bilmeleri gerektiğini söyledi.

Okullarda sadece güvenlik görevlisi, bekçi, polis ve benzer yöntemlerle güvenliğin sağlanamayacağına dikkati çeken Kırcalı, 'Okul ve eğitim güvenliğinde mevcut önlemlerin yanı sıra girişlere X-ray cihazları ve turnike sistemlerinin kurulması, okul içi ve çevresinin güvenlik kameraları ile izlenmesi, kamera sistemlerinin yapay zeka destekli hareket analizi ile güçlendirilmesi hatta Okul Polis Merkezine bağlanması gerekiyor' dedi.

'OKUL POLİS MERKEZLERİ KURULMALI'

Eğitim güvenliği için 'Okul Polisi' uygulamasının kapsamının genişletilmesi ve 'Okul Polis Merkezi' kurulmasına vurgu yapan Bursa Elektronikçiler Odası Başkanı Erkan Kırcalı, 'Mevcut önlemler ile birlikte bahsettiğimiz önlemler yalnızca güvenliği sağlamakla kalmaz, aynı zamanda caydırıcılık oluşturarak olası riskleri en baştan engeller. Ancak yetkili kurumların hızlı aksiyon alması adına 'Okul Polisi' uygulamasının kapsamı genişletilerek 'Okul Polis Merkezi' kurulmalıdır. Tıpkı terör gibi narkotik gibi çocuk şube müdürlükleri gibi 'Okul Şube Müdürlüğü' kurulmalıdır. İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı'nın yükünü alacak adımlar atmalıdır. Eğitimde önceliğimiz güvenlik olduğu kadar teknoloji destekli güvenlik olmalıdır' diye konuştu.

Bursa Elektronikçiler Odası esnafları olarak sadece vergi vermediklerini aynı zamanda sosyal çalışmalar ile de kamu yararına işler yaptıklarını ifade eden Oda Başkanı Kırcalı, kamusal alanların güvenliği konusunda üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını belirterek, 'Bursa Valimiz Erol Ayyıldız'ın talimatları doğrultusunda tüm kamu kurumları ile şehrin güvenliği konusunda esnaflarımız ile birlikte her türlü projede yer almaktan onur duyarız. Bursa Elektronikçiler Odası esnafları olarak her daim devletimizin emrindeyiz' dedi.