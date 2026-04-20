Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından 57 şehirden kente gelen öğretim üyeleri, 45 duraktan oluşan Kayseri Kültür Yolu'nda düzenlenen gezi kapsamında misafir edildi. Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'a teşekkür eden öğretim üyeleri, çok güzel bir gezi ile Kayseri'yi tanıdıklarını kaydettiler.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, asırlar boyunca çeşitli medeniyete ev sahipliği yapmış kadim kent Kayseri'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel miras ile hayranlık uyandıran eşsiz güzelliklerini tanıtma gayretini hız kesmeden sürdürüyor.

Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından, 10'uncu Ekonomi Araştırmaları Finansal Piyasalar Kongresi kapsamında Kayseri'ye gelen öğretim üyeleri kadim kentin tarih koridorlarında ağırlandı. 57 şehirden kente gelen öğretim üyeleri, 45 duraktan oluşan Kayseri Kültür Yolu rotasında düzenlenen gezide Kayseri Kalesi'nden Arkeoloji Müzesi'ne, Hunat Camii'nden Milli Mücadele Müzesi'ne Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nden Kayseri Mahallesi'ne kadar tarihi mekanlarda kentin tarihi yüzünü yakından görme ve tanıma fırsatı buldu.

Gezide, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz de heyete eşlik ederek, Kayseri tarihi hakkında bilgiler verdi.

Geziye katılan heyet, Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen ve korunarak yaşatılmaya çalışılan kültürel mirasları yerinde inceleyerek geziden duydukları memnuniyetlerini dile getirdi.

Kültür Yolu Gezisine dair bilgiler paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Fehmi Gündüz, üniversitelerin ekonomi ve finans bölümlerinden, 57 şehirden gelen öğretim üyelerini ağırladıklarını belirterek, 'Kültür yolumuz 45 farklı duraktan oluşmakta. İçerisinde müzelerimiz, tarihi yapılarımız, kültür merkezlerimiz var. Bir rota üzerinde, hiç kaybolmadan bir haritayla tüm ziyaretçilerimiz gezebilir. Bunun yanında biz Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı olarak ücretsiz rehberler verebiliyoruz. Değerli hocalarımız vesilesiyle herkesi kültür yolumuza davet etmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

6 bin yıllık tarihi, doğal güzellikleri ve daha pek çok özelliği ile yurt içinden ve yurt dışından birçok insanın ziyaret ettiği Kayseri, Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalarla daha fazla tanınır olmaya devam ediyor.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ortaya koyduğu çok yönlü yerel yönetim vizyonu ile tarih, kültür ve turizm alanında önemli işlere imza atılan kadim kent Kayseri, 2027 TÜRKSOY Türk Dünyası Kültür Başkenti adaylığı ile bu alandaki gayretlerini taçlandırmak istiyor.