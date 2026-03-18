Konya'da Selçuklu Belediyesi ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilecek 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi' ile 18 parkta kapsamlı güvenlik ağı kurulacak.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, şehirde huzur ve güvenliği artırmaya yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek tarafından 'Kent Güvenlik Yönetim Sistemi' protokolü imzalandı.

Proje kapsamında ilçe genelindeki 18 parkta toplam 427 kamera kurulacak. Sistem; 382 sabit, 14 hareketli ve 31 gözcü kameradan oluşacak ve parklar 7 gün 24 saat izlenebilecek. Dört etap halinde uygulanacak projenin ilk aşamasında 5 parkta çalışmalar başlayacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, projenin belediyecilik hizmetlerinin ötesinde vatandaşların güvenli yaşam alanlarına erişimini güçlendirdiğini belirterek, parkların aileler için daha huzurlu hale geleceğini ifade etti. Pekyatırmacı, altyapı çalışmalarının belediye tarafından yürütüleceğini, kamera sistemlerinin kurulumu ve denetiminin ise emniyet birimleri tarafından sağlanacağını söyledi.

Konya Valisi İbrahim Akın da güvenliğin vatandaşların temel ihtiyaçlarından biri olduğuna dikkat çekerek, Selçuklu'nun büyüklüğü ve yoğun nüfusu nedeniyle projenin önemine vurgu yaptı. Akın, iş birliğinin ilerleyen süreçte farklı alanlarda da süreceğini belirtti. Konya İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek ise şehir genelinde parkların yoğun şekilde kullanıldığını ifade ederek, kurulacak sistemle vatandaşların özellikle akşam saatlerinde daha güvenli ve huzurlu vakit geçirmesinin sağlanacağını dile getirdi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Selçuklu'daki parkların güvenlik seviyesinin artırılması, kamu düzeninin desteklenmesi ve sosyal alanların daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.