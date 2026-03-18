18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Sakarya'da anma töreni gerçekleştirildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Serdivan Şehitliği ve Yorgalar Şehitliği'nde aziz şehitlerin kabirleri başında dualar edildi ve protokol şehit yakınlarıyla bir araya gelip kahramanları kutlu hatırasını yâd etti.

Törenlere ayrıca Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sakarya Garnizon Komutanı Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya İl Jandarma Komutanı Hasan Erbağ, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, il müdürleri, STK temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri ve şehit yakınları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende vatan için gözlerini kırpmadan, şehadete koşarak canlarını feda eden aziz şehitlerimiz dualarla anıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar 18 Mart kahramanlarının canlarını ortaya koyarak tarihin yönünü değiştirdiğini ve dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir kahramanlık destanı yazdıklarını hatırlattı.